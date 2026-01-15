Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Англия
15 января 2026, 15:19 | Обновлено 15 января 2026, 15:20
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала

Испанец выбрал себе новый пункт назначения

15 января 2026, 15:19 | Обновлено 15 января 2026, 15:20
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо определился, где намерен продолжить карьеру после ухода из мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний специалист выбрал для себя Английскую Премьер-лигу. В чемпионате Англии им интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Вариант с «красными» является наиболее реальным.

Хаби Алонсо работал в мадридском «Реале» с лета 2025 года по зиму 2026 года и покинул клуб после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны».

Ранее были названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо.

Реал Мадрид Хаби Алонсо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
