Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Испанец выбрал себе новый пункт назначения
Испанский специалист Хаби Алонсо определился, где намерен продолжить карьеру после ухода из мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 43-летний специалист выбрал для себя Английскую Премьер-лигу. В чемпионате Англии им интересуются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Вариант с «красными» является наиболее реальным.
Хаби Алонсо работал в мадридском «Реале» с лета 2025 года по зиму 2026 года и покинул клуб после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны».
Ранее были названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо.
