Патрік ван ЛЕУВЕН: «В этом спарринге за Кривбасс выпускали молодых игроков»
Криворожский клуб пропустил три мяча от датского клуба Мидтьюлланд
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал о первом контрольном матче на зимних сборах в Испании 2026 года против датского «Мидтьюлланда» (0:3).
– Патрик, как вы прокомментируете первый матч в новом году?
– Считаю, что мы хорошо выполнили работу. Продуктивно работали в течение последних пяти дней. Команда качественно подготовилась к этому матчу. Мы знали, что столкнемся с соперником, который отличается высокой скоростью и физической мощью. Именно это мы и увидели на поле.
В целом нашей целью в поединке было продолжать набирать игровую форму, вернуться к игровому ритму и понять, на каком этапе сейчас находимся. Думаю, мы получили достаточно информации, чтобы работать с ней в ближайшие дни.
– Какие выводы можете сделать сразу после игры, по горячим следам? Возможно, на что-то обратили внимание сразу.
– Мы хотели, чтобы команда действовала единым целым, не боялась играть в футбол и смело брала инициативу на себя. Чтобы игроки использовали те возможности, которые видели на поле. Именно это мы и пытались делать после первых десяти минут. Некоторые моменты получились хорошо, некоторые – не совсем, но мы увидели решения игроков, над которыми можем работать – как положительные, так и те, что требуют корректировки.
Каждые несколько минут мы выпускали на поле игроков из команды U-19, а затем и ребят из U-17. Они хорошо себя проявили: не боялись, смело вступали в борьбу, использовали свою скорость и футбольные качества. Было приятно видеть, как молодые игроки противостоят более взрослым и опытным исполнителям.
