Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Патрік ван ЛЕУВЕН: «В этом спарринге за Кривбасс выпускали молодых игроков»
Товарищеские матчи
Кривбасс
15.01.2026 19:00 – FT 0 : 3
Мидтьюлланд
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 02:15 | Обновлено 17 января 2026, 02:23
Патрік ван ЛЕУВЕН: «В этом спарринге за Кривбасс выпускали молодых игроков»

Криворожский клуб пропустил три мяча от датского клуба Мидтьюлланд

Патрік ван ЛЕУВЕН: «В этом спарринге за Кривбасс выпускали молодых игроков»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Патрик ван Леувен рассказал о первом контрольном матче на зимних сборах в Испании 2026 года против датского «Мидтьюлланда» (0:3).

– Патрик, как вы прокомментируете первый матч в новом году?

– Считаю, что мы хорошо выполнили работу. Продуктивно работали в течение последних пяти дней. Команда качественно подготовилась к этому матчу. Мы знали, что столкнемся с соперником, который отличается высокой скоростью и физической мощью. Именно это мы и увидели на поле.

В целом нашей целью в поединке было продолжать набирать игровую форму, вернуться к игровому ритму и понять, на каком этапе сейчас находимся. Думаю, мы получили достаточно информации, чтобы работать с ней в ближайшие дни.

– Какие выводы можете сделать сразу после игры, по горячим следам? Возможно, на что-то обратили внимание сразу.

– Мы хотели, чтобы команда действовала единым целым, не боялась играть в футбол и смело брала инициативу на себя. Чтобы игроки использовали те возможности, которые видели на поле. Именно это мы и пытались делать после первых десяти минут. Некоторые моменты получились хорошо, некоторые – не совсем, но мы увидели решения игроков, над которыми можем работать – как положительные, так и те, что требуют корректировки.

Каждые несколько минут мы выпускали на поле игроков из команды U-19, а затем и ребят из U-17. Они хорошо себя проявили: не боялись, смело вступали в борьбу, использовали свою скорость и футбольные качества. Было приятно видеть, как молодые игроки противостоят более взрослым и опытным исполнителям.

Патрик ван Леувен товарищеские матчи Мидтьюлланд Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
