Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный старт. Кривбасс проиграл первый матч на зимних сборах
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 21:37 | Обновлено 15 января 2026, 21:38
71
0

Неудачный старт. Кривбасс проиграл первый матч на зимних сборах

Криворожский клуб сыграл с датским «Мидтьюлландом»

15 января 2026, 21:37 | Обновлено 15 января 2026, 21:38
71
0
Неудачный старт. Кривбасс проиграл первый матч на зимних сборах
ФК Кривбасс

«Кривбасс» готовиться ко второй части сезона на учебно- тренировочных сборах в Испании. Первый спарринг криворожский клуб провел с «Мидтьюлландом» и проиграл со счетом 0:3.

В начале матча преимуществом владел клуб из Дании. В одном из эпизодов «Кривбасс» от гола спас каркас ворот.

Затем украинский клуб выровнял игру. Однако перед перерывом «Мидтьюлланд» открыл счет. Отличился Малик Пимпонг.

В начале второго тайма Дани Силва увеличил преимущество датского клуба. А в компенсированное время Малик Пимпонг поставил точку, оформив дубль.

Товарищеский матч. 15, января, Сан-Педро-дель-Пинатор, Испания. Стадион «Пинатарь Арена»

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Мидтьюлланд» (Гернинг, Дания) – 0:3

Голы: Малик Пимпонг, 41, Дани Силва, 46, Малик Пимпонг, 90+2.

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Александр Кемкин, 46), Ян Юрчец (новичок, 65), Бакари Конате (Александр Гладков, 82), Владимир Виливальд (Егор Коробка, 82), Анте Бекавац (Евгений Маяков, 65), Андрусв Араухо (Иван Задоенко, 82), Карлос Рохас (Ярослав Шевченко, 46), Максим Задерака (к) (Тимур Бутенко, 82), Бар Лин (Ростислав Плотко, 65), Александр Каменский (Владимир Мулик, 46), Карлос Парако (Матвей Боднар, 65).

Запасной: Богдан Хома.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

«Мидтьюлланд» (Гернинг) (стартовый состав): Йонас Лессль (к), Усман Диао, Кевин Мбабу, Билл Конте, Дани Силва, Педру Браво, Вальдемар Бюсков, Джеймс Аринзе, Юлиус Эмефиле, Малик Пимпонг, Эдвар Чилуфья.

Запасные: Марк Угбох, Абду, Фредерик Бунтен, Аламара Джаби, Амаду Ба, Якуба Уаттара.

Главный тренер: Майк Туллберг.

По теме:
Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый матч на зимних сборах. Кривбасс назвал стартовый состав
Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах
товарищеские матчи Мидтьюлланд Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Футбол | 15 января 2026, 03:32 4
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?

Киевляне проведут сборы в Турции

В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 15 января 2026, 14:39 14
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании

16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала

Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Футбол | 15.01.2026, 16:40
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Футбол | 15.01.2026, 20:08
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
ДЕВУШКА ДНЯ. Эйне Мэй Кеннеди возвращается в АПЛ вместе с Галлахером
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
Сергей НАГОРНЯК: «Человек приехал из Испании и навел шороху в УПЛ»
13.01.2026, 18:23 1
Футбол
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 10
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 18
Теннис
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 7
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем