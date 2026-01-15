Неудачный старт. Кривбасс проиграл первый матч на зимних сборах

«Кривбасс» готовиться ко второй части сезона на учебно- тренировочных сборах в Испании. Первый спарринг криворожский клуб провел с «Мидтьюлландом» и проиграл со счетом 0:3.

В начале матча преимуществом владел клуб из Дании. В одном из эпизодов «Кривбасс» от гола спас каркас ворот.

Затем украинский клуб выровнял игру. Однако перед перерывом «Мидтьюлланд» открыл счет. Отличился Малик Пимпонг.

В начале второго тайма Дани Силва увеличил преимущество датского клуба. А в компенсированное время Малик Пимпонг поставил точку, оформив дубль.

Товарищеский матч. 15, января, Сан-Педро-дель-Пинатор, Испания. Стадион «Пинатарь Арена»

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Мидтьюлланд» (Гернинг, Дания) – 0:3

Голы: Малик Пимпонг, 41, Дани Силва, 46, Малик Пимпонг, 90+2.

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Александр Кемкин, 46), Ян Юрчец (новичок, 65), Бакари Конате (Александр Гладков, 82), Владимир Виливальд (Егор Коробка, 82), Анте Бекавац (Евгений Маяков, 65), Андрусв Араухо (Иван Задоенко, 82), Карлос Рохас (Ярослав Шевченко, 46), Максим Задерака (к) (Тимур Бутенко, 82), Бар Лин (Ростислав Плотко, 65), Александр Каменский (Владимир Мулик, 46), Карлос Парако (Матвей Боднар, 65).

Запасной: Богдан Хома.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

«Мидтьюлланд» (Гернинг) (стартовый состав): Йонас Лессль (к), Усман Диао, Кевин Мбабу, Билл Конте, Дани Силва, Педру Браво, Вальдемар Бюсков, Джеймс Аринзе, Юлиус Эмефиле, Малик Пимпонг, Эдвар Чилуфья.

Запасные: Марк Угбох, Абду, Фредерик Бунтен, Аламара Джаби, Амаду Ба, Якуба Уаттара.

Главный тренер: Майк Туллберг.