Кривбасс – Мидтьюлланд – 0:3. Стартовый спарринг в Испании. Видео голов

15 января состоялся первый спарринг украинского клуба в 2026 году.

«Кривбасс» встречался на испанских зимних сборах с одним из грандов датского футбола – «Мидтьюлландом».

Команда Патрика ван Леувена уступила в спарринге с разгромным счетом 0:3.

Товарищеский матч

15 января 2026 года, Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания)

19:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3

Голы: Малик Пимпонг, 41 (0:1). Дани Силва, 46 (0:2). Малик Пимпонг, 90+2 (0:3).

Кривбасс Кривой Рог: Владимир Маханьков (Александр Кемкин, 46), Ян Юрчец (новичок, 65), Бакари Конате (Александр Гладков, 82), Владимир Виливальд (Егор Коробка, 82), Анте Бекавац (Евгений Маяков, 65), Андрусв Араухо (Иван Задоенко, 82), Карлос Рохас (Ярослав Шевченко, 46), Максим Задерака (к) (Тимур Бутенко, 82), Бар Лин (Ростислав Плотко, 65), Александр Каменский (Владимир Мулик, 46), Карлос Парако (Матвей Боднар, 65).

Запас: Богдан Хома. Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Мидтьюлланд (старт): Йонас Лессль (к), Усман Диао, Кевин Мбабу, Билал Конте, Дани Силва, Педру Браво, Вальдемар Бюсков, Джеймс Аринзе, Юлиус Эмефиле, Малик Пимпонг, Эдвард Чилуфья.

Запас: Марк Угбох, Абду, Фредерик Бунтен, Аламара Джаби, Амаду Ба, Якуба Уаттара. Главный тренер: Майк Туллберг.

Видео голов и обзор матча