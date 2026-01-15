Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
15.01.2026 19:00 - : -
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 15:59 | Обновлено 15 января 2026, 16:04
158
0

Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Кривбасс

Украинские клубы начинают проводить контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 15 января в 19:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Мидтьюлланд из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на стадионе Пінатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ

Анонс матча

По теме:
Александр КЕМКИН: «Будет интересный спарринг против хорошей команды»
Костюк выбрал список футболистов Динамо, которые поедут в Турцию
Динамо назвало соперников по контрольным матчам на сборе
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Мидтьюлланд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
