Украинские клубы начинают проводить контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 15 января в 19:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Мидтьюлланд из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на стадионе Пінатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ

Анонс матча