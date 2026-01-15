Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы начинают проводить контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
Смотрите 15 января в 19:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Мидтьюлланд из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра проходит на стадионе Пінатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар.
Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ
Анонс матча
