Первый матч на зимних сборах. Кривбасс назвал стартовый состав

«Кривбасс» на сборах в Испании готовиться ко второй части сезона. Первый спарринг криворожский клуб проведет с «Мидтьюлландом».

Игра проходит на стадионе Пинатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.

Криворожский «Кривбасс» занимает 5 место в УПЛ. Команда в 16 матчах набрала 26 очков.

«Мидтьюлланд» в чемпионате Дании идет на втором месте, с отставанием от «Орхуса» в четыре очка.