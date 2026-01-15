Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый матч на зимних сборах. Кривбасс назвал стартовый состав
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 18:47 | Обновлено 15 января 2026, 20:03
313
0

Первый матч на зимних сборах. Кривбасс назвал стартовый состав

Криворожский клуб сыграет с датским «Мидтьюлландом»

15 января 2026, 18:47 | Обновлено 15 января 2026, 20:03
313
0
Первый матч на зимних сборах. Кривбасс назвал стартовый состав
ФК Кривбасс

«Кривбасс» на сборах в Испании готовиться ко второй части сезона. Первый спарринг криворожский клуб проведет с «Мидтьюлландом».

Игра проходит на стадионе Пинатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.

Криворожский «Кривбасс» занимает 5 место в УПЛ. Команда в 16 матчах набрала 26 очков.

«Мидтьюлланд» в чемпионате Дании идет на втором месте, с отставанием от «Орхуса» в четыре очка.

По теме:
Кривбасс – Мидтьюлланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Обнародован календарь спаррингов Полесья на зимних сборах
Олег МИРОНЮК: «Сборы с первой командой – отличная возможность для развития»
товарищеские матчи Мидтьюлланд Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Футбол | 14 января 2026, 18:22 8
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья

Вингер сборной Украины переведен в U-19 по решению житомирского клуба

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 15 января 2026, 07:52 44
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере

«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде

Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Футбол | 15.01.2026, 17:15
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Кризис Реала. Мбаппе восстановился и спешит на помощь
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Футбол | 15.01.2026, 10:33
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Маркевич отреагировал на скандальную ситуацию вокруг игрока сборной Украины
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Футбол | 14.01.2026, 22:55
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Новый тренер Реала: «Хочу, чтобы Винисиус танцевал и праздновал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 9
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
День приключений на Hatsu Basho: украинцы и йокодзуна впервые проиграли
14.01.2026, 12:42 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем