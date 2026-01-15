Украина. Премьер лига15 января 2026, 18:47 | Обновлено 15 января 2026, 20:03
Первый матч на зимних сборах. Кривбасс назвал стартовый состав
Криворожский клуб сыграет с датским «Мидтьюлландом»
«Кривбасс» на сборах в Испании готовиться ко второй части сезона. Первый спарринг криворожский клуб проведет с «Мидтьюлландом».
Игра проходит на стадионе Пинатар Арена в испанском городе Сан-Педро-дель-Пинатар. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.
Криворожский «Кривбасс» занимает 5 место в УПЛ. Команда в 16 матчах набрала 26 очков.
«Мидтьюлланд» в чемпионате Дании идет на втором месте, с отставанием от «Орхуса» в четыре очка.
