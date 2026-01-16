Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Англия
16 января 2026, 21:42 |
1199
2

Защитник сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время досрочно покинет «Ноттингем Форест».

По информации Topskills Sports UK, английский клуб договорился о расторжении арендного соглашения, после чего футболист вернется в «Арсенал». Среди потенциальных направлений для продолжения карьеры называют итальянскую «Рому» и саудовский «Аль-Хиляль», который готов платить украинцу солидную зарплату.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Ноттингем Форест» 10 матчей, однако результативными действиями не отметился. Контракт украинца с «Арсеналом» действует до лета 2026 года.

Аль-Хиляль Рома Рим трансферы Серии A трансферы трансферы АПЛ Александр Зинченко Арсенал Лондон
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
GloryUkraine
Яка Рома? А шейхам скоріше Влада подобається, а Зіну просто в додаток можуть взяти. Хай буде.😀
Стюард #11
Зовсім двинувся таку хрінь писати, аби поржать по ходу
