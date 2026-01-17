Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 января 2026, 00:11 | Обновлено 17 января 2026, 00:17
ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону

Араухо снова с Барселоной: путь через сомнения к триумфу

ФОТО. Духовный путь Рональда Араухо и его возвращение в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

После победы над «Реалом» в Суперкубке Испании Рональд Араухо стал последним игроком «Барселоны», получившим медаль победителя. В Джидде партнеры по команде вынесли уругвайца в центр празднования, а президент клуба Жоан Лапорта тепло обнял его на подиуме. Араухо поднял трофей – четвертый подряд внутренний титул каталонцев.

Этот момент стал особенно эмоциональным после тяжелого периода в карьере защитника. После поражения от «Челси» (0:3) в Лиге чемпионов 25 ноября Араухо не вернулся к тренировкам. Сначала это объясняли болезнью, но позже стало известно, что игрок страдал от тревожности. Он также подвергался жесткой критике за удаления и ключевые эпизоды в последних розыгрышах Лиги чемпионов – против «Интера» и ПСЖ.

1 декабря агенты Араухо встретились со спортивным директором «Барселоны» Деку и договорились о бессрочном отпуске. Клуб полностью поддержал игрока и позволил ему взять столько времени, сколько потребуется. Араухо отправился на Ближний Восток, посетив святые места в Вифлееме и Иерусалиме. Позже он написал: «Остановиться вовремя – это любовь к себе. Пауза позволила мне вернуться сильнее».

После возвращения в Испанию и поездки к семье в Уругвай Араухо продолжал тренироваться по индивидуальному плану. Он договорился с Ханси Фликом о возвращении 29 декабря, а первая тренировка после Рождества прошла при болельщиках. Несмотря на сомнения, Араухо успешно завершил занятие и получил поддержку трибун.

Он пропустил дерби с «Эспаньолом», но отправился с командой на Суперкубок в Саудовскую Аравию. После прогресса на тренировках Флик включил его в заявку на финал с «Реалом». Араухо начал матч в запасе, но выступил с вдохновляющей речью в раздевалке, поблагодарив команду за поддержку.

В концовке финала, после удаления Френки де Йонга, Араухо вышел на поле, чтобы помочь удержать победу. Для «Барселоны» это был очередной трофей, а для самого Араухо – символ возвращения после внутренней борьбы и сложного этапа в жизни.

По материалам издания The Athletic

Максим Лапченко
