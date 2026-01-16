Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Британский журналист – о Зинченко: «Это ужасно, это вывело меня из себя»
Англия
16 января 2026, 18:55
Британский журналист – о Зинченко: «Это ужасно, это вывело меня из себя»

Майки Кларк подверг жесткой критике украинского защитника

Британский журналист – о Зинченко: «Это ужасно, это вывело меня из себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Британский журналист Майки Кларк раскритиковал украинского защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко за его действия в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Рексем» (3:3, по пенальти – 3:4).

«Есть несколько вещей, которые, как многие, возможно, знают, раздражают меня, когда я смотрю футбол. Одна из них – это оскорбления, а еще одна – это когда ты теряешь мяч, первое, что ты должен сделать, это изо всех сил пытаться отвоевать его обратно. Все просто.

Была одна вещь, которая действительно меня раздражала в кубковом матче с «Рексемом». На самом деле много вещей, но эта вещь меня действительно вывела из себя. Эта ситуация не привела к голу. Итак, Зинченко отдал неточный пас перед их штрафной площадкой. Их игрок отдает мяч нападающему, и тот оказывается в ситуации один на один с вратарем.

Итак, если ты теряешь мяч и все твои партнеры по команде остались впереди, минимальное требование – это изо всех сил бежать назад, чтобы попытаться отобрать мяч. И я призываю всех, кто имеет доступ к видео этого матча, просто посмотреть, что делает Зинченко, когда потерял мяч, и ответить мне, бежит ли он назад. Он этого не сделал.

Это слишком удручает. Честно говоря, это действительно вывело меня из себя, потому что когда теряешь мяч – это нормально, и если это приводит к голевому моменту – это тоже нормально. Но просто изо всех сил постарайся отобрать этот мяч обратно. И я не удивлен, что Дайч вышел и сказал нечто подобное. Я буду потрясен, если он сыграет хоть один матч в АПЛ за нас или другую команду. Я так вижу эту ситуацию, потому что это ужасно», – сказал Кларк в эфире YouTube-канала Forest Focus.

Ранее главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч подтвердил проблемы с Зинченко.

Титулованный гранд собирается подписать Зинченко
«Это будет интересно». В Англии говорят о конце карьеры Зинченко в АПЛ
На Зинченко появился претендент в АПЛ. Арсенал готов к трансферу
Александр Зинченко Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
