Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок молодежной сборной Украины прокомментировал смену клуба в Англии
Англия
Игрок молодежной сборной Украины прокомментировал смену клуба в Англии

Тимур Тутеров рассказал о следующем шаге в карьере

Эксетер Сити. Тимур Тутеров

Украинский вингер Тимур Тутеров рассказал о переходе в «Эксетер Сити» из «Сандерленда»:

«Я очень рад быть здесь, потому что с самого момента знакомства со всеми я почувствовал доверие, и это мотивировало меня присоединиться.

После разговора с Гари Колдуэллом (прим. тренер «Эксетера») я захотел присоединиться к клубу, потому что слова, которые он сказал, придали мне уверенности. Это очень важно для молодого игрока, особенно на первой аренде. Все ребята очень дружелюбны, добры ко мне, они делают этот период легче.

Мой стиль? Я считаю, что как личность моей главной чертой является любопытство. Я сказал это всем: «мне нравится учиться».

Что касается моего стиля игры, то, наверное, это скорость, потому что я считаю себя быстрым, я хорошо завершаю атаки, хорошо играю один в один. Это все, что могу сказать.

Адаптация к Лиге 1? Это очень интересный вызов, потому что лига очень равная, поэтому мы можем подняться в классе, кто знает, все зависит от того, насколько хорошо мы сыграем. Я с нетерпением этого жду и, конечно, для меня важно приложить максимум усилий и помочь клубу.

Переезд из Украины в «Сандерленд»? Сначала было тяжело, потому что я был ребенком и это новый опыт. Я благодарен всем людям, которые были со мной и помогли интегрироваться, и сейчас я могу сказать, что чувствую себя частью английского общества, если так можно сказать.

Попадание в заявку на матч АПЛ? Это большой опыт. Я благодарен тренеру за доверие ко мне, потому что, очевидно, это очень большой шаг – оказаться на скамейке в Премьер-лиге, но я считаю, что это лишь начало моего пути.

Это только первый шаг, а следующие шаги – это, безусловно, «Эксетер», и я верю, что мое время в «Эксетере» поможет достичь большей цели».

«Эксетер Сити» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 30 очков после 24 матчей. От зоны плей-офф за повышение в классе команду отделяет девять очков при меньшем количестве сыгранных матчей.

