ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал контракт с вингером сборной Украины

Вингер сборной Украины U-21 Тимур Тутеров продолжит карьеру в составе английского «Эксетера», который выступает в Первой лиге (третий по силе дивизион).

Контракт талантливого 20-летнего футболиста принадлежит «Сандерленду», а в новой команде Тимур будет играть на правах аренды до завершения сезона 2025/26.

«Футбольный клуб «Эксетер Сити» рад объявить о подписании вингера Тимура Тутерова из клуба Премьер-лиги «Сандерленд» на правах аренды до конца сезона.

Тутеров произвел впечатление в «Сандерленде», продемонстрировав за молодежную команду (до 21 года) динамичную игру, показав свою скорость, силу и работоспособность.

В 2025 году Тимур сделал важный шаг в своем развитии, дебютировав на международном уровне в молодежной сборной Украины (до 21 года).

В этом сезоне он продолжил демонстрировать отличную форму, забив девять голов в 13 матчах молодежных соревнований и попав в запас на четыре матча «Сандерленда» в Премьер-лиге в декабре и январе», – сообщила пресс-служба «Эксетера».