Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН – о разгромном поражении: «Мы хорошо проделали работу»
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 18:15 |
252
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН – о разгромном поражении: «Мы хорошо проделали работу»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Митьюлланда»

16 января 2026, 18:15 |
252
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН – о разгромном поражении: «Мы хорошо проделали работу»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал поражение в товарищеском матче против датского «Мидтьюлланда» (0:3).

– Патрик, как вы прокомментируете первый матч в новом году?

– Считаю, что мы хорошо выполнили работу. Плодотворно работали в течение последних пяти дней. Команда качественно подготовилась к этому матчу. Мы знали, что встретимся с соперником, который отличается высокой скоростью и физической мощью. Именно это сегодня и увидели на поле. В целом нашей целью в поединке было продолжать набирать игровую форму, вернуться к матчевому ритму и понять, на каком этапе сейчас находимся. Думаю, мы получили достаточно информации, чтобы работать над ней в ближайшие дни.

– Какие выводы можете сделать сразу после игры, по горячим следам? Возможно, на что-то обратили внимание сразу.

– Мы хотели, чтобы команда действовала единым целым, не боялась играть в футбол и смело брала инициативу на себя. Чтобы игроки использовали те возможности, которые видели на поле. Именно это и пытались делать после первых десяти минут. Некоторые моменты получились хорошо, некоторые – не совсем, но мы увидели решения игроков, с которыми можем работать – как положительные, так и те, которые требуют коррекции.

Каждые несколько минут мы выпускали на поле игроков из команды U-19, а затем и ребят из U-17. Они хорошо себя проявили: не боялись, смело вступали в борьбу, использовали свою скорость и футбольные качества. Было приятно видеть, как молодые игроки противостоят более взрослым и опытным исполнителям.

По теме:
Детские ошибки в обороне. Кудровка проиграла Малишево
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции
товарищеские матчи Мидтьюлланд Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 16 января 2026, 16:46 0
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 16 января и начнется в 22:00 по Киеву

Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16 января 2026, 08:08 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»

Британец похвалил Итауму

Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Биатлон | 16.01.2026, 16:43
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 15.01.2026, 19:16
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика готова продать Трубина. Клуб установил цену на украинца
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Футбол | 16.01.2026, 08:52
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем