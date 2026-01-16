Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С тремя игроками из U-19. Оболонь назвала состав на сборы в Турции
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 20:56 |
157
0

С тремя игроками из U-19. Оболонь назвала состав на сборы в Турции

Тренерский штаб «Оболони» задействует 26 игроков

16 января 2026, 20:56 |
157
0
С тремя игроками из U-19. Оболонь назвала состав на сборы в Турции
ФК Оболонь

После первого этапа учебно-тренировочных сборов, которые прошли в Киеве, «Оболонь» отправляется в Турцию. Там команда продолжит подготовку ко второй части сезона.

На сборы в Турцию отправятся 26 футболистов. Шанс проявить себя получили три игрока команды U-19 – Александр Фещенко, Артем Черный и Вадим Сташков. Оправится на сборы и вернувшийся из аренды Тарас Лях.

Среди соперников «Оболони» на турецком сборе будут болгарский «Ботев», узбекский «Пахтакор», датский «Кольдинг» и резервисты австрийского «Зальцбурга». Также запланированы матчи с молдавским «Петрокубом» и «Фероникели» (Косово).

В первой части чемпионата «Оболонь» набрала 17 очков. Команда находится на 12 месте с отрывом в два балла от зоны переходных матчей.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Руха перешел в европейский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. 2 в 1. Черноморец назначил тренера и заместителя гендиректора
«Большое уважение». Григорчук решил судьбу Ракицкого в Черноморце
чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Оболонь Киев U-19 Украинская Премьер-лига Тарас Лях
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 14
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16 января 2026, 08:08 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»

Британец похвалил Итауму

Вердер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 16.01.2026, 20:31
Вердер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Вердер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16.01.2026, 16:15
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
Жребий Aus Open 2026. С кем сыграют Свитолина и Костюк? Соперницы украинок
15.01.2026, 07:10 22
Теннис
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 46
Футбол
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем