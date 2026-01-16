С тремя игроками из U-19. Оболонь назвала состав на сборы в Турции
Тренерский штаб «Оболони» задействует 26 игроков
После первого этапа учебно-тренировочных сборов, которые прошли в Киеве, «Оболонь» отправляется в Турцию. Там команда продолжит подготовку ко второй части сезона.
На сборы в Турцию отправятся 26 футболистов. Шанс проявить себя получили три игрока команды U-19 – Александр Фещенко, Артем Черный и Вадим Сташков. Оправится на сборы и вернувшийся из аренды Тарас Лях.
Среди соперников «Оболони» на турецком сборе будут болгарский «Ботев», узбекский «Пахтакор», датский «Кольдинг» и резервисты австрийского «Зальцбурга». Также запланированы матчи с молдавским «Петрокубом» и «Фероникели» (Косово).
В первой части чемпионата «Оболонь» набрала 17 очков. Команда находится на 12 месте с отрывом в два балла от зоны переходных матчей.
