Шахтер нацелился на поляка. Он близок к переходу в гранд АПЛ
Донецкий клуб пытался подписать Брайта Эде
Донецкий «Шахтер» пытался подписать польского защитника «Мотора» Брайта Эде. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги был заинтересован в подписании 18-летнего футболиста, но польская сторона постоянно меняла условия трансфера, из-за чего сделка сорвалась. Сейчас Эде близок к переходу в один из грандов Английской Премьер-лиги.
В текущем сезон на счету Брайта Эде провел пять матчей матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» активировал солидную клаусулу легионера.
