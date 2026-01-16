Шахтер нацелился на поляка. Он близок к переходу в гранд АПЛ

Донецкий «Шахтер» пытался подписать польского защитника «Мотора» Брайта Эде. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги был заинтересован в подписании 18-летнего футболиста, но польская сторона постоянно меняла условия трансфера, из-за чего сделка сорвалась. Сейчас Эде близок к переходу в один из грандов Английской Премьер-лиги.

В текущем сезон на счету Брайта Эде провел пять матчей матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» активировал солидную клаусулу легионера.