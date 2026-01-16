ОФИЦИАЛЬНО. Рух обьявил о трансфере футболиста в Европу
Богдан Слюбик перебрался в «Пардубице»
Украинский защитник Богдан Слюбик перешел из «Руха» в «Пардубице». Об этом сообщает пресс-служба львоского клуба.
Срок соглашения между 21-летним футболистом и представителем чемпионата Чехии рассчитан на четыре с половиной года.
В текущем сезоне Богдан Слюбик провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Всего защитник провел 81 матч за «Рух», в которых отличился четырьмя забитыми мячами.
