Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Пиза
16.01.2026 21:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 января 2026, 12:21 | Обновлено 16 января 2026, 13:20
118
0

Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 января и начнется в 21:45 по Киеву

16 января 2026, 12:21 | Обновлено 16 января 2026, 13:20
118
0
Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января, свою встречу в рамках очередного тура Серии А, между собой проведут Пиза – Аталанта. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Поскольку Пиза является новичком элитного итальянского дивизиона, от клуба никто не ожидал феноменальных результатов, прогнозы скептиков сбылись, клуб ведет за выживание, занимая последнюю строчку в чемпионате. Ситуация пока не безнадежная, ведь отставание от спасительного 17 места составляет всего 4 очка.

В последнем туре Пиза смогла устоять на выезде против опытного старожила Удинезе, сыграв 2:2. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но часто чего-то не хватает. Сохранение прописки в Серии А будет большим успехом, важно набираться ценного опыта, возможно из-за его отсутствия иногда теряются важные очки.

У клуба много кадровых потерь, травмированы Альбиоль, Кудрадо, Лусуарди, Стенгс, Вурал, дисквалифицирован Караччоло, в сборной Акинсанмиро, под вопросом Деноон.

Аталанта

Бергамаски набрали отличный ход в чемпионате, на их счету 5 побед в шести встречах, команда пытается компенсировать неудачный старт. В последнем туре удалось в непростом матче обыграть дома Торино – 2:0.

Аталанта уже поднялась на седьмую строчку в Серии А, отставание от зоны еврокубков три очка, но у шестого Комо есть игра в запасе. До желаемого первого квартета далеко, целых 8 очков. В других турнирах дела обстоят лучше, чем в чемпионате, в Кубке Италии сыграют в четвертьфинале против Ювентуса, а в Лиге чемпионов идут на пятом месте в турнирной таблице, так что должны попадать в плей-офф.

Травмы не позволят сыграть таким футболистам как: Баккер, Белланова, Джимсити, Колашинац под вопросом, Коссуну получил отдых, а Лукман еще в сборной.

Личные встречи

В битве первого круга Аталанта неожиданно потеряла очки дома, сыграв 1:1, хотя играла лучше, но дожать соперника тогда не удалось.

Прогноз

Гости котируются фаворитами этого матча, что вполне логично, Аталанта в отличной форме и приедет за победой. Пиза нуждается в очках, так что на своем поле точно надо цепляться против любого соперника. Бергамаски выше классом и должны воспользоваться не всегда уверенной игрой соперника. Я считаю, что здесь зайдет ставка на чистую победу гостей за 1,64 (по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Пиза
16 января 2026 -
21:45
Аталанта
Победа Аталанты 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Спортивный врач сообщил неутешительные новости о перспективах Довбика
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Вердер – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Пиза Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ
Футбол | 16 января 2026, 11:22 0
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Приговор для Довбика? Рома подписала форварда с АПЛ

Дониэлл Мален стал игроком римского клуба

Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16 января 2026, 10:29 3
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо

В СМИ уже в открытую поговаривают о скором уходе Александра из стана «лесников»

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16.01.2026, 09:21
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 15.01.2026, 13:51
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Футбол | 16.01.2026, 06:23
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 13
Футбол
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
14.01.2026, 23:59 45
Футбол
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
14.01.2026, 12:09 8
Футбол
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем