16 января, свою встречу в рамках очередного тура Серии А, между собой проведут Пиза – Аталанта. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Пиза

Поскольку Пиза является новичком элитного итальянского дивизиона, от клуба никто не ожидал феноменальных результатов, прогнозы скептиков сбылись, клуб ведет за выживание, занимая последнюю строчку в чемпионате. Ситуация пока не безнадежная, ведь отставание от спасительного 17 места составляет всего 4 очка.

В последнем туре Пиза смогла устоять на выезде против опытного старожила Удинезе, сыграв 2:2. Нельзя сказать, что команда играет плохо, но часто чего-то не хватает. Сохранение прописки в Серии А будет большим успехом, важно набираться ценного опыта, возможно из-за его отсутствия иногда теряются важные очки.

У клуба много кадровых потерь, травмированы Альбиоль, Кудрадо, Лусуарди, Стенгс, Вурал, дисквалифицирован Караччоло, в сборной Акинсанмиро, под вопросом Деноон.

Аталанта

Бергамаски набрали отличный ход в чемпионате, на их счету 5 побед в шести встречах, команда пытается компенсировать неудачный старт. В последнем туре удалось в непростом матче обыграть дома Торино – 2:0.

Аталанта уже поднялась на седьмую строчку в Серии А, отставание от зоны еврокубков три очка, но у шестого Комо есть игра в запасе. До желаемого первого квартета далеко, целых 8 очков. В других турнирах дела обстоят лучше, чем в чемпионате, в Кубке Италии сыграют в четвертьфинале против Ювентуса, а в Лиге чемпионов идут на пятом месте в турнирной таблице, так что должны попадать в плей-офф.

Травмы не позволят сыграть таким футболистам как: Баккер, Белланова, Джимсити, Колашинац под вопросом, Коссуну получил отдых, а Лукман еще в сборной.

Личные встречи

В битве первого круга Аталанта неожиданно потеряла очки дома, сыграв 1:1, хотя играла лучше, но дожать соперника тогда не удалось.

Прогноз

Гости котируются фаворитами этого матча, что вполне логично, Аталанта в отличной форме и приедет за победой. Пиза нуждается в очках, так что на своем поле точно надо цепляться против любого соперника. Бергамаски выше классом и должны воспользоваться не всегда уверенной игрой соперника. Я считаю, что здесь зайдет ставка на чистую победу гостей за 1,64 (по линии БК betking).