Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пизой» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе и завершилась ничейным счетом 1:1.

«Богиня», казалось, вырвала победу благодаря голу Николы Крстовича на 83-й минуте, однако уже через 4 минуты хозяева поля сравняли счет.

На 56-й минуте за «Аталанту» дебютировал Джакомо Распадори.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 15 января

Пиза – Аталанта – 1:1

Голы: Дуросинми, 87 – Крстович, 83