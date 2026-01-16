Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Пиза
16.01.2026 21:45 – FT 1 : 1
Аталанта
Италия
16 января 2026, 23:39 |
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А

Матч против Пизы завершился со счетом 1:1

В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пизой» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе и завершилась ничейным счетом 1:1.

«Богиня», казалось, вырвала победу благодаря голу Николы Крстовича на 83-й минуте, однако уже через 4 минуты хозяева поля сравняли счет.

На 56-й минуте за «Аталанту» дебютировал Джакомо Распадори.

Серия А 2025/26. 16-й тур, 15 января
Пиза – Аталанта – 1:1
Голы: Дуросинми, 87 – Крстович, 83

ОФИЦИАЛЬНО. Багатова не будет? Болонья приобрела защитника из Норвегии
Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Анонс 21 тура итальянской Серии А: обыденно и без супер-матчей
Никола Крстович Аталанта Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу Джакомо Распадори
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
