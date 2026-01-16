Италия16 января 2026, 23:39 |
130
0
Дебют Распадори. Аталанта упустила победу над аутсайдером Серии А
Матч против Пизы завершился со счетом 1:1
16 января 2026, 23:39 |
130
0
В пятницу, 16 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Серии А между «Пизой» и «Аталантой».
Игра прошла на стадионе «Арена Гарибальди» в Пизе и завершилась ничейным счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Богиня», казалось, вырвала победу благодаря голу Николы Крстовича на 83-й минуте, однако уже через 4 минуты хозяева поля сравняли счет.
На 56-й минуте за «Аталанту» дебютировал Джакомо Распадори.
Серия А 2025/26. 16-й тур, 15 января
Пиза – Аталанта – 1:1
Голы: Дуросинми, 87 – Крстович, 83
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 января 2026, 08:08 2
Британец похвалил Итауму
Футбол | 16 января 2026, 21:42 4
На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Футбол | 16.01.2026, 09:21
Футбол | 16.01.2026, 23:25
Комментарии 0
Популярные новости
15.01.2026, 02:32
15.01.2026, 16:43 22
15.01.2026, 08:42 4
16.01.2026, 14:38 7
15.01.2026, 07:10 22
16.01.2026, 13:15 1
15.01.2026, 15:19
16.01.2026, 06:23 14