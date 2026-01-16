Барселона подарит шоу, а Атлетико – скуку. Прогнозы на 20 тур Ла Лиги

«Реал» вылетел от «Альбасете» из Кубка Испании (2:3). И это красиво: даже самым большим хейтерам трудно сейчас говорить, что вся проблема была в Хаби. Потому что Алонсо в клубе больше нет, но и изменений к лучшему – тоже. Самое забавное: Арбелоа, временный тренер, после ну максимум нормального матча Вини рассыпался в комплиментах бразильцу. Очевидно, для того, чтобы понравиться капризному форварду и президенту, который настолько хочет сохранить Вини в клубе, что даже Хаби уволил. Короче, выглядит откровенно плохо, а Алонсо даже без каких-либо публичных заявлений с каждым днем превращается во все большего героя: как он вообще умудрялся побеждать с этим шапито полгода? А представьте, как часто он бы выигрывал в клубе со здоровыми ценностями...

Сегодня занимаемся именно этим: представляем! Но не как сложилась бы судьба Хаби, а какими будут матчи уик-энда в Ла Лиге. Ниже – прогнозы на каждый из поединков тура Примеры. Кстати, в 2026 году рубрика – плюсовая.

16.01. Эспаньол – Жирона, П1, кф. 1.93

5 последних голов «Жироны» – забитые украинцами. Красиво и приятно, но это еще и хороший маркер: Цыганкову и Ванату не с кем играть в клубе. Либо становятся героями, либо команда уступает. Особенно это касается гостевых поединков, где у «Жироны» только 2 победы с 10 последних попыток в ЛЛ, в обоих дуэлях лучший в составе – Цыганков. А еще обе – против команд второй половины таблицы. «Эспаньол» не просто в первой, а даже в топ-5. Коллектив проводит выдающийся сезон и выиграл в большинстве домашних матчей, в том числе в 5 из 6 против клубов ниже 6 строчки в таблице. «Свои» очки коллектив обычно берет. А вот «Жирона», наоборот, в сезоне ни разу не переиграла никого из топ-10. Здесь не нужно выдумывать: фаворит должен выигрывать.

17.01. Реал Мадрид – Леванте, Угловые: ТБ10.5, кф. 1.8

Не знаю, насколько успешно сыграет «Реал» в ЛЛ впервые без Алонсо. Но вот угловые здесь прогнозировать вроде бы легко. Команда проиграла «Барселоне» в СА. Затем уступила «Альбасете» в гостях. Этот матч – первый домашний для коллектива после неудач. Зритель будет недоволен. Футболисты попытаются извиниться перед ним если не топ-игрой, то хотя бы большим количеством атак. А угловые тогда придут, потому что «Леванте» в сезоне позволяет подавать на собственные ворота в среднем аж по 7.11. На выезде в Мадриде у «Атлетико» команда допустила аж 21 (!) корнер. Уже в 5 матчах ее соперники выполняли 10+ в соло. То есть «Реал», если повезет, сам пробьет ТБ10.5. «Леванте» свои 3-4, если понадобится, против команды в ужасном состоянии также сможет подать.

17.01. Мальорка – Атлетик, ИТБ1(0.5), кф. 1.55

«Мальорка» годами была командой, которая умела выживать. Речь не только о сохранении прописки, но и о стиле футбола: всегда максимально прагматичный, почти всегда форвард-столб впереди, готовая провести все 90 минут с низкой линией обороны. В этом сезоне что-то сломалось сзади, поэтому «Мальорка» вынуждена была научиться забивать голы. Получилось: сейчас команда на серии из 4 матчей с точными ударами по воротам соперников в ЛЛ. Домашний стрик даже длиннее – аж 8 поединков. За весь сезон в Примере не пропустить на этой арене сумела только «Барселона»: почему же вторым счастливчиком должен стать «Атлетик»? Да, команда из Бильбао умеет защищаться, но все равно пропустила в 7 из 9 выездов сезона Примеры. Оба исключения – против новичков лиги.

17.01. Осасуна – Овьедо, Ф2(+1), кф. 1.55

«Осасуна» сильнее, но «Овьедо» впечатлил. Причем не в одном матче – аж в 3 подряд. Новый тренер Альмада как-то убедил футболистов, что те способны конкурировать с гораздо лучшими командами Примеры. Поэтому в 2 из 3 поединков с ним «Овьедо» не проиграл по ударам, а уступил по ним только «Бетису» – зато не отдал топ-сопернику матч (1:1). На дистанции в сезоне результаты команды так себе, но сейчас она на серии из 3 поединков без поражений – рекорд. В 2 турах подряд забила – также рекорд. «Овьедо» на своем пике. Почему бы тогда не зарубиться с «Осасуной», у которой в активе только 5 побед за 19 туров? За 11 последних матчей в ЛЛ эта команда выиграла только дважды. В 2 крайних турах забила лишь мяч. Очень верю в «Овьедо».

17.01. Бетис – Вильярреал, ИТБ2(1.5), кф. 2.15

2 тура назад «Вильярреал» забил 3 в ворота «Эльче» (3:1) в матче с 22% владения. У команды нет принципов. Для нее главное – результат. Особенно сейчас, когда футболисты вполне могут верить в борьбу за чемпионство или хотя бы за бронзовые медали Ла Лиги. «Бетис» имеет противоположные ценности: готов играть романтично, даже если это означает пропустить 10 от «Реала» и «Барселоны» за 2 матча. В Примере в таких дуэлях нужно ставить на более циничную команду. «Субмарина» будет ловить «Бетис» на контратаках. Много-много раз подряд. В комфортном сценарии «Вильярреал» сделает то, что и всегда: забьет хотя бы пару голов. В 9 из 10 последних туров он отличался как минимум дважды, в последнем выезде к «Бетису» – также парой голов (2:1).

17.01. Бетис – Вильярреал, Угловые: Ф1(-1.5), кф. 1.88

«Бетис» с мячом, «Вильярреал» контратакует – с этим определились. А если так, то можно сыграть в этом матче еще и угловые. Красноречивый факт: «субмарина» уступила по корнерам в 6 из 8 своих выездов сезона Ла Лиги. Как понимаете, там не всегда были топы. В частности, команда проиграла по этому аспекту, например, «Эльче» и «Валенсии». Каждое из поражений – как минимум в 2 угловых. «Вильярреал» ставит на качество своих атак, а не на количество. «Бетис» будет подходить к его воротам чаще, чем тот к воротам «Бетиса». А если местные еще и не будут иметь нужного результата во время поединка, то перейдут на навал. Недавно играли с «Реалом» и уступили 1:5 по счету – но победили по угловым даже на «Бернабеу» (8:5). Ожидаю чего-то подобного.

18.01. Хетафе – Валенсия, 1Х+ТМ2.5, кф. 1.6

2 победы в активе «Валенсии» за 32 последних выезда в Ла Лиге. Это чисто домашняя команда. Последний раз она выигрывала вне дома в чемпионате еще весной. А сейчас вообще в зоне вылета, поэтому ожидать от нее прорыва в матче на арене крепкого середняка дивизиона не приходится. «Хетафе» в последних турах ужасен, но со старта сезона сыграл 4 матча против клубов с 12 строки таблицы и ниже дома – и никому не уступил. В половине победил. В большинстве сыграл через ТМ2.5. Хозяева не проиграют. Но да, избегут поражения в низовой манере. «Валенсия» забила только 6 за 10 выездов сезона, поэтому легко может не отличиться сейчас. У «Хетафе» 15 точных ударов за 19 туров, поэтому от него бомбардирских чудес априори не ожидаем.

18.01. Атлетико – Алавес, П1+ТМ4.5, кф. 1.53

В среднем матчи «Алавеса» дают выхлоп в 2.1 гола за тур. Более скучные поединки только у 2 клубов Ла Лиги. Еще интересный момент: ТМ4.5 для команды сыграл в 19 из 19 туров. То есть она играет результативно примерно никогда. Стиль – всегда защитный, приоритет – пропустить как можно меньше. 1:3 с «Барселоной», 1:2 с «Реалом», 1:1 с «Атлетико» в первом круге – «Алавес» не забивает топам много, но и избегает разгромов стабильно. Сейчас просто сделает то же самое. Атака «матрасников» невыдающаяся: аж 3 клуба Ла Лиги забивают больше них. Поэтому ТМ сыграет. Остается только победа мадридцев, а с этим уж совсем легко: дома «Атлетико» выиграл в 8 из 9 матчей сезона Примеры, против команд второй половины таблицы – во всех. Столичные возьмут «свои» очки в скучном стиле.

18.01. Сельта – Райо Вальекано, ТБ2, кф. 1.66

Я не знаю, откуда у букмекера мнение, что «Сельта» играет нерезультативно. Ее матчи дома дают в среднем по 2.6 мяча – достойный показатель. В прошлом розыгрыше с этим же тренером и этими же игроками было по 2.79. То есть команда имеет потенциал играть еще более зрелищно, а не наоборот. В клубе много нападающих, а лидер линии защиты – Алонсо, который всегда больше радовал в атаке, чем в обороне. Так что нечего удивляться, что ТБ1.5 сыграл у «Сельты» аж в 15 из 19 туров Ла Лиги. У «Райо» показатель хуже, но тот же ТБ не подвел три раза подряд. Да и вообще: это встреча пары непрагматичных команд. Таких в Ла Лиге мало. Обычно здесь хотя бы одна в матче мешает играть, а не играет сама. А теперь будут комбинации. Будут атаки. А где ловить ТБ вообще, если не здесь?

18.01. Реал Сосьедад – Барселона, ТБ4, кф. 2.6

Например, здесь. 5 голов – действительно очень много, понимаю. Но и ситуация необычная: у нас намечается дуэль бывших тренеров Бундеслиги. В Испанию такие залетают нечасто, а в нетоповые клубы – по большим праздникам. Тем не менее, новый главный в «Сосьедаде» – Матераццо, который ставил смелый футбол в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». Он не будет парковать автобус с «Барселоной». В 3 первых матчах с ним «Сосьедад» забил. Во всех еще и пропустил. Сделал это даже в игре с прагматичным «Хетафе» (2:1), а здесь «Барселона», которую уговаривать сыграть в перестрелку не нужно. Каталонцы только что отыграли 3:2 с «Реалом», да и вообще пробивают ТБ4.5 больше чем в 25% поединков Ла Лиги в сезоне. Уже играли и 3:2, и 4:2, и даже 5:3. Если местные хотят шоу, то «Барса» поможет в его организации.

19.01. Эльче – Севилья, Х2, кф. 1.6

Уже неоднократно писал, что «Севилья» комфортно чувствует себя без мяча, а с ним – наоборот. В какой-то момент сезона даже имела то ли 5, то ли 6 матчей, где проигрывала владение + выигрывала поединок или выигрывала владение + проигрывала матч. Так вот, сейчас едет к «Эльче», у которого среднее владение в сезоне больше (59.4%), чем у «Реала» (59.1%). Тому самому «Эльче», который в последнем домашнем матче имел контроль мяча в 78% с «Вильярреалом» – и уступил 1:3. Это идеальный соперник для «Севильи». Еще и не в форме: «Эльче» победил только 2 раза в последних 12 турах. Да, снова ставка на более прагматичный коллектив. Да и вообще, у «Эльче» только 5 побед в 19 турах Примеры – немного. А без дуэлей с клубами из зоны вылета – только 3 с 16 попыток. Такой себе фаворит, вам не кажется?

