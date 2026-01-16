Фабрицио Романо рассказал о том, что ожидает Алонсо после ухода из Реала
Для испанца готовят контракты ведущие клубы Европы
Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл планы испанского специалиста Хаби Алонсо на свое будущее.
По информации источника, 43-летний тренер не планирует долго засиживаться без работы осле ухода из мадридского «Реала». Ведущие клубы Европы проявляют интерес к Алонсо, несмотря на не самый удачный период в столице Испании.
Клубы же готовят для испанца свои предложения. Он вернется к работе либо летом 2026 года, либо уже в 2027 году – долгого перерыва в работе не планируется.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала
Дро покинет каталонский гранд