Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 21:32 | Обновлено 16 января 2026, 21:33
0

Фабрицио Романо рассказал о том, что ожидает Алонсо после ухода из Реала

Для испанца готовят контракты ведущие клубы Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл планы испанского специалиста Хаби Алонсо на свое будущее.

По информации источника, 43-летний тренер не планирует долго засиживаться без работы осле ухода из мадридского «Реала». Ведущие клубы Европы проявляют интерес к Алонсо, несмотря на не самый удачный период в столице Испании.

Клубы же готовят для испанца свои предложения. Он вернется к работе либо летом 2026 года, либо уже в 2027 году – долгого перерыва в работе не планируется.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из «Реала».

Лунин не смог выйти на поле после неудачного матча в Кубке Испании
Корабль важнее капитана: увольнение Хаби Алонсо логично для Переса
Стало известно, почему Лунин не попал в заявку Реала на матч с Леванте
