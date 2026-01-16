Фабрицио Романо рассказал о том, что ожидает Алонсо после ухода из Реала

Известный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл планы испанского специалиста Хаби Алонсо на свое будущее.

По информации источника, 43-летний тренер не планирует долго засиживаться без работы осле ухода из мадридского «Реала». Ведущие клубы Европы проявляют интерес к Алонсо, несмотря на не самый удачный период в столице Испании.

Клубы же готовят для испанца свои предложения. Он вернется к работе либо летом 2026 года, либо уже в 2027 году – долгого перерыва в работе не планируется.

