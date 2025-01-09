Журналист Le Parisien: «Луис Энрике является поклонником таланта Забарного»
Главный тренер ПСЖ хотел видеть Илью в своей команде
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике является поклонником таланта украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.
Об этом в эфире подкаста 100% PSG la Tribune заявил журналист Le Parisien Марк Меченуа. По его словам, Энрике остается поклонником игры украинца даже, несмотря на то, что тот отказался переходить к чемпиону Франции.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 20 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.
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