Журналист Le Parisien: «Луис Энрике является поклонником таланта Забарного»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике является поклонником таланта украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

Об этом в эфире подкаста 100% PSG la Tribune заявил журналист Le Parisien Марк Меченуа. По его словам, Энрике остается поклонником игры украинца даже, несмотря на то, что тот отказался переходить к чемпиону Франции.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 20 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.