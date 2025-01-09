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  4. Журналист Le Parisien: «Луис Энрике является поклонником таланта Забарного»
Англия
09 января 2025, 16:04 |
366
0

Журналист Le Parisien: «Луис Энрике является поклонником таланта Забарного»

Главный тренер ПСЖ хотел видеть Илью в своей команде

09 января 2025, 16:04 |
366
0
Журналист Le Parisien: «Луис Энрике является поклонником таланта Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике является поклонником таланта украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

Об этом в эфире подкаста 100% PSG la Tribune заявил журналист Le Parisien Марк Меченуа. По его словам, Энрике остается поклонником игры украинца даже, несмотря на то, что тот отказался переходить к чемпиону Франции.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 20 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан на лето 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

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ПСЖ Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Луис Энрике
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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