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  4. «Скажут, что я где-то подлизываю». Кабаев – о роли Ярмоленко в Динамо
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 14:46 |
347
2

«Скажут, что я где-то подлизываю». Кабаев – о роли Ярмоленко в Динамо

Кабаев рад играть в одной команде с Ярмоленко

09 января 2025, 14:46 |
347
2
«Скажут, что я где-то подлизываю». Кабаев – о роли Ярмоленко в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев оценил роль Андрея Ярмоленко в расположении «бело-синих». Футболист заявил, что хочет, чтобы Ярмоленко пролонгировал контракт с киевским клубом.

– Я так понимаю, Ярмоленко в «Динамо» – как старший отец и товарищ?

– Скажут, что я где-то подлизываю сейчас, но говорю это от всей души. Когда он еще не пришел, мне казалось так… Знаешь, мы разговаривали с тем же Тимчиком, с Бодей Михайловичем я хорошо там общался. Когда они были молоды, Ярмоленко очень жестко к ним относился, к молодым.

– Пихал?

– Да. А потом однажды я разговаривал с Тимчиком, когда уже пошли новости, что Ярмоленко может прийти. Я же понимал: все равно я где-то мог играть, кто-то мог играть дело. Если Ярмоленко придет – будет играть точно Ярмоленко. Есть имя и очень хороший уровень у него, и для меня это конкурент.

Я сначала как-то так скептически это переживал, потому что такой футболист придет – как я себя буду чувствовать? Но мне казалось, что он очень вырос ментально, такой уж человек, который в сборной, как он к Тимчику хорошо относится – а я с Тимчиком очень хорошо – и какой он профессионал.

И честно, с первого дня, когда он пришел, мы с ним разговаривали – у него была травма, у меня – я за Англию, за Германию много у него спрашивал. И он говорил: «Я смотрел многие игры «Динамо». У тебя очень много хороших качеств, но нет завершения. Тебе нужно это улучшать. Тебе нужно разворачивать атаку».

Для меня это такой человек в команде. Я, честно, хоть он может быть моим конкурентом, но я хочу, чтобы он продлил контракт. Ибо этот человек как на поле, так и в коллективе, в раздевалке, за полем – ну, супер, честно.

Нам сейчас, честно, очень его не хватает в раздевалке. Даже где-нибудь в кругу стать перед игрой, мы там разговариваем, говорим – не хватает этого заряда, это 100 процентов.

Я же говорю, я очень хочу, чтобы у него эти травмы, болячки прошли, и он продлил контракт. Честно, я не хочу, чтобы он был спортивным директором. Ну, как не хочу – я хочу, чтобы он еще поиграл, еще принес что-то в команду, чему-то научил меня, молодых ребят, которые приходят, – сказал Кабаев.

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Владислав Кабаев Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
Пора на пенсию, как не крути.
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kadaad
Роль Ярмоленко в нынешнем Динамо - парадный генерал.
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