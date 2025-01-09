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  4. Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 16:11 |
1046
4

Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу

Илья, скорее всего, окажется в Металлисте 1925

09 января 2025, 16:11 |
1046
4
Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
ФК Ворскла. Илья Крупский

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шахтер сделал защитнику Ворсклы Илье Крупскому предложение о контракте с такими же условиями, как и у Металлиста 1925.

Ранее стало известно, что чемпион УПЛ и клуб Первой лиги оба активировали клаусулу в контракте футболиста, поэтому выбор остается за Крупским.

Сперва харьковчане предложили лучшие условия по контракту, но Шахтер поднял свое предложение.

Однако, по информации источника, Крупский под влиянием агентов все же готов перейти в Металлист 1925, который пообещал около 500 тысяч долларов комиссионных.

Игрок пока продолжает работу с Ворсклой на сборе в Турции.

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Илья Крупский Металлист 1925 Ворскла Полтава Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Лига
Крупский наверное побоялся конкуренции ну или послушал агентов и выбрал деньги. он талантливый игрок мог и вытеснить Коноплю и Тобиаса и стать основным, а мог и не стать и сидеть на банке или пойти по арендам. Возможно и правильно он сделал что не перешёл в Шахтёр, удачи и успехов ему в металле1925, хороший игрок
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+1
Игорек1957
Все правильно сделал!Будет игровая практика!Так был бы вторым Кобиным!1925 строит команду под топ 3 и Еврокубки 
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+1
AK.228
Выбрал играть и деньги ))
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+1
Gargantua81
Бурбас в истерике по этому поводу.
давно Шахтер так не унижали. 
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0
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