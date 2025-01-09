Шахтер предложил Крупскому новые условия. Игрок выбрал Первую лигу
Илья, скорее всего, окажется в Металлисте 1925
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шахтер сделал защитнику Ворсклы Илье Крупскому предложение о контракте с такими же условиями, как и у Металлиста 1925.
Ранее стало известно, что чемпион УПЛ и клуб Первой лиги оба активировали клаусулу в контракте футболиста, поэтому выбор остается за Крупским.
Сперва харьковчане предложили лучшие условия по контракту, но Шахтер поднял свое предложение.
Однако, по информации источника, Крупский под влиянием агентов все же готов перейти в Металлист 1925, который пообещал около 500 тысяч долларов комиссионных.
Игрок пока продолжает работу с Ворсклой на сборе в Турции.
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