Эпичный вылет 13-й ракети и фиаско 9-й. Известны полуфиналистки в Аделаиде

9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Первая сеяная Джессика Пегула прошла Эшлин Крюгер. Обидчица Марты Костюк отказалась от продолжение поединка после второго гейма второго сета.

Пегула в полуфинале встретится с Юлией Путинцевой. Представительница Казахстана в за 3 часа и 14 минуты в триллере выбила Диану Шнайдер.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Мэдисон Киз и Людмила Самсонова. Киз переиграла прошлогоднюю финалистку и 9-ю ракетку Дарью Касаткину, а Самсонова выиграла у второй сеяной Эммы Наварро.

Полуфиналы в Аделаиде состоятся в пятницу, 10 января.

WTA 500 Аделаида. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Эшлин Крюгер [LL] – 6:4, 2:0, RET., Крюгер

Юлия Путинцева – Диана Шнайдер [6] – 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз – Дарья Касаткина [3] – 6:1, 6:3

Людмила Самсонова – Эмма Наварро [2] – 6:4, 6:4

WTA 500 Аделаида. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Юлия Путинцева

Мэдисон Киз – Людмила Самсонова