Эпичный вылет 13-й ракети и фиаско 9-й. Известны полуфиналистки в Аделаиде
Шнайдер в триллере проиграла Путинцевой, Киз одолела Касаткину, Пегула идет дальше
9 января состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
Первая сеяная Джессика Пегула прошла Эшлин Крюгер. Обидчица Марты Костюк отказалась от продолжение поединка после второго гейма второго сета.
Пегула в полуфинале встретится с Юлией Путинцевой. Представительница Казахстана в за 3 часа и 14 минуты в триллере выбила Диану Шнайдер.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Мэдисон Киз и Людмила Самсонова. Киз переиграла прошлогоднюю финалистку и 9-ю ракетку Дарью Касаткину, а Самсонова выиграла у второй сеяной Эммы Наварро.
Полуфиналы в Аделаиде состоятся в пятницу, 10 января.
WTA 500 Аделаида. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Эшлин Крюгер [LL] – 6:4, 2:0, RET., Крюгер
Юлия Путинцева – Диана Шнайдер [6] – 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз – Дарья Касаткина [3] – 6:1, 6:3
Людмила Самсонова – Эмма Наварро [2] – 6:4, 6:4
WTA 500 Аделаида. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Юлия Путинцева
Мэдисон Киз – Людмила Самсонова
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