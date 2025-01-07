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WTA
07 января 2025, 10:40 | Обновлено 07 января 2025, 10:58
567
13

Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде

Марта проиграла Эшлин Крюгер в 1-м раунде соревнований WTA 500 в Австралии

07 января 2025, 10:40 | Обновлено 07 января 2025, 10:58
567
13
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 54) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Эшлин Крюгер (США) [LL] – 6:4, 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. Крюгер во 2-м раунде пятисотника сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы из Испании.

В прошлом году Марта добралась до четвертьфинале на турнире в Аделаиде и уступила будущей победительнице Алене Остапенко.

Костюк потерпела второе поражение в новом сезоне. Ранее она проиграла Юань Юэ на старте соревнований идентичной категории в Брисбене. На следующей неделе стартует Australian Open, где Марте предстоит защита прошлогоднего четвертьфинала.

Крюгер в новом сезоне во второй раз одолела представительницу топ-20 рейтинга WTA. В Брисбене 20-летняя американка справилась с 14-й ракеткой Анной Калинской.

В Аделаиде, помимо Марты, Украину также представляли Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. Обе сестры вылетели в 1-м раунде соревнований.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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introvert
Дитятко перелетіло океан без настрою. Не дивно, якщо подумати: так гарно відпочивалося, засмагалося, тусувалося, а тут знову тобі треба ПРАЦЮВАТИ. Такий собі псевдоісторичний екскурс в часи, коли Австралія була трудовою колонією для засланих.  
Марта, може залишиш теніс тим, для кого він не каторга?
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+9
micha(ZAKARPATTJA)
Чомусь не дивно
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+3
C.Пеклов
Перший сет більш-меньш, але починаючі з другого гра Марти ставала гірше й гірше.До недосконалої подачі добавилася погана гра на задньої лінії,та жахлива гра біля сітки.Таке враження.що Марта півроку ракетку в руках не тримала,й не знає,як треба опановувати м'яча.Дуже неприємне враження від гри Марти перед АО.Невимогливу тренершу,гадаю,треба міняти!
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+2
Василий Гредюшкин
 Не треба вимагати     якшо гравець  не   хоче  не розуміє   не може   тренер ніякий і т д  .Вона зробила себе  Стала доларовою  мільйонеркою  і тепер на  вас всіх  на ...ти  Чого ви причепилися   Вона  така   і іншою не  буде    Живе  в своє  задоволення    а  якщо ви незадоволені  то ваші проблеми  Цяця не  зміниться Не надійтесь
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+1
kollekciy
Заневська вичерпала всі свої можливості як тренер, та перетворилася на подружку для Марти. Мотивації грати добре у Марти немає зовсім, і з часом мотивація тільки зменшується. Гроші на життя в Марти мабуть, ще є, бо грала б краще. 
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+1
Sergiy20
Підготовка до сезону на вищому рівні.(((
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+1
androma
Люба болотна порве її на тряпки. Хоча і до болотних ще треба добратись
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0
paw
На теніс у виконанні Костюк просто огидно дивитися! Йди вже найух з тенісу, не позорь ані себе, ані Україну!!!
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0
Vitaly Kozak
На корт вийшли наче рівні за класом суперниці. Але по ходу гри одна розігралася, почала менше помилятись, а наша бідося, як і раніше, попливла, почала трощити класні ракетки чи то може сам корт хотіла навіщось поколупати 
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0
mevast
Здається Марта наїлася тенісу. Краще насолодитсь життям. Має право.
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0
Vlad Holl
Теніс нафіг , інстаграм наше всьо ! 22 роки і просто жах. Тренер нульова , а у самої мізків не вистачає її змінити . Початок просто чудовий , чекаємо продовження на АО.
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0
Arctic
За збірну не грала, бо готувалася до сезону...нуну
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0
Олександр Науменко
Не налазить на голову, тримати гру в руках і так зганьбитися. Невже не соромно.
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0
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