Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Эшлин Крюгер (США, WTA 54) за 1 час и 42 минуты.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Эшлин Крюгер (США) [LL] – 6:4, 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц. Крюгер во 2-м раунде пятисотника сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы из Испании.

В прошлом году Марта добралась до четвертьфинале на турнире в Аделаиде и уступила будущей победительнице Алене Остапенко.

Костюк потерпела второе поражение в новом сезоне. Ранее она проиграла Юань Юэ на старте соревнований идентичной категории в Брисбене. На следующей неделе стартует Australian Open, где Марте предстоит защита прошлогоднего четвертьфинала.

Крюгер в новом сезоне во второй раз одолела представительницу топ-20 рейтинга WTA. В Брисбене 20-летняя американка справилась с 14-й ракеткой Анной Калинской.

В Аделаиде, помимо Марты, Украину также представляли Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. Обе сестры вылетели в 1-м раунде соревнований.