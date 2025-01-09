ФОТО. Впервые за 3,5 месяца. Руслан Малиновский вернулся к тренировкам

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский впервые вернулся к работе с мячом после тяжелой травмы голеностопа, из-за которой он пропустил более трех месяцев.

Лечение и реабилитация потребовали значительного времени, но благодаря упорной работе и поддержке медицинского штаба, Руслан смог преодолеть этот сложный период.

Возвращение к работе с мячом – важный этап на пути к полному восстановлению. Футболист отметил, что не собирается торопиться и хочет быть полностью готовым к возвращению на поле.

Травму Малиновский получил в матче 5-го тура Серии А, где соперником «Дженоа» была «Венеция» (0:2).