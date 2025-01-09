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  4. Энди МАРРЕЙ: «Я здесь, чтобы лишить Джоковича шансов на трофей»
Australian Open
09 января 2025, 16:29 | Обновлено 09 января 2025, 16:34
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0

Энди МАРРЕЙ: «Я здесь, чтобы лишить Джоковича шансов на трофей»

Британский экс-теннисист рассказал, почему приехал на Australian Open 2025

09 января 2025, 16:29 | Обновлено 09 января 2025, 16:34
50
0
Энди МАРРЕЙ: «Я здесь, чтобы лишить Джоковича шансов на трофей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей и Новак Джокович

Именитый экс-теннисист Энди Маррей рассказал, почему приехал на Открытый чемпионат Австралии 2025.

«Я играл здесь много раз. К сожалению, никогда не добирался до титула – этот человек [Новак Джокович] лично приложил к этому руку. Теперь я здесь, чтобы лишить его шансов на еще одну победу», – пошутил Маррей.

Маррей будет тренером Новака на Australian Open. О сотрудничестве они объявили еще в ноябре 2024 года.

Новак является рекордсменом по трофеям в Мельбурне. Он становился чемпионом на этих кортах 10 раз. Новак четыре раза обыгрывал Энди в финале Australian Open и еще один раз в полуфинале.

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Энди Маррей Новак Джокович Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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