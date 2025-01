Энди МАРРЕЙ: «Я здесь, чтобы лишить Джоковича шансов на трофей»

Именитый экс-теннисист Энди Маррей рассказал, почему приехал на Открытый чемпионат Австралии 2025.

«Я играл здесь много раз. К сожалению, никогда не добирался до титула – этот человек [Новак Джокович] лично приложил к этому руку. Теперь я здесь, чтобы лишить его шансов на еще одну победу», – пошутил Маррей.

Маррей будет тренером Новака на Australian Open. О сотрудничестве они объявили еще в ноябре 2024 года.

Новак является рекордсменом по трофеям в Мельбурне. Он становился чемпионом на этих кортах 10 раз. Новак четыре раза обыгрывал Энди в финале Australian Open и еще один раз в полуфинале.

