ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса
Энди будет тренером Новака на Australian Open 2025
24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович провел тренировку на кортах Мельбурна перед стартом Открытого чемпионата Австралии.
На корте вместе с Ноле находился Энди Маррей, который будет его тренером на Autralian Open. О сотрудничестве Джокович и Маррей объявили еще в ноябре 2024 года.
Также Джокович провел тренировочный сет против Карлоса Алькараса. Серб победил 7:5.
Aus Open 2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. Перед стартом первого мейджора в сезоне Новак выступит на соревнованиях АТР 250 в Брисбене, где в четвертьфинале проиграл Рейлли Опелке.
ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея, одолев Алькараса
Carlos #Alcaraz y Novak #Djokovic se volvieron a ver las caras, en esta ocasión en un entrenamiento previo al #AusOpen. El tenista serbio se llevó el set 7-5.— Tenis en España (@TenisEnEspana) January 7, 2025
Momento de ajustar golpes y técnicas para afrontar con ganas el primer Grand Slam. pic.twitter.com/QTFtEDGFSR
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