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  4. ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса
Australian Open
07 января 2025, 19:38 |
141
0

ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса

Энди будет тренером Новака на Australian Open 2025

07 января 2025, 19:38 |
141
0
ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Энди Маррей

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович провел тренировку на кортах Мельбурна перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

На корте вместе с Ноле находился Энди Маррей, который будет его тренером на Autralian Open. О сотрудничестве Джокович и Маррей объявили еще в ноябре 2024 года.

Также Джокович провел тренировочный сет против Карлоса Алькараса. Серб победил 7:5.

Aus Open 2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. Перед стартом первого мейджора в сезоне Новак выступит на соревнованиях АТР 250 в Брисбене, где в четвертьфинале проиграл Рейлли Опелке.

ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея, одолев Алькараса

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фото фотогалерея видео Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Энди Маррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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