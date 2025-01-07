ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович провел тренировку на кортах Мельбурна перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

На корте вместе с Ноле находился Энди Маррей, который будет его тренером на Autralian Open. О сотрудничестве Джокович и Маррей объявили еще в ноябре 2024 года.

Также Джокович провел тренировочный сет против Карлоса Алькараса. Серб победил 7:5.

Aus Open 2025 пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. Перед стартом первого мейджора в сезоне Новак выступит на соревнованиях АТР 250 в Брисбене, где в четвертьфинале проиграл Рейлли Опелке.

ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея, одолев Алькараса