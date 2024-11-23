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  4. Легендарная связка. Маррей будет тренером Джоковича на Australian Open 2025
ATP
23 ноября 2024, 18:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:56
204
0

Легендарная связка. Маррей будет тренером Джоковича на Australian Open 2025

Теннисисты объявили о сотрудничестве в межсезонье

23 ноября 2024, 18:27 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:56
204
0
Легендарная связка. Маррей будет тренером Джоковича на Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей и Новак Джокович

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель мэйджоров Энди Маррей будет тренировать 24-кратного чемпиона турниров Большого шлема Новака Джоковича. Сотрудничество начнётся в межсезонье и продлится до Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

«Я думал, что наша история завершилась, но у неё есть последняя глава. Пришло время моему сопернику встать в мой угол», – написал Джокович, объявив о партнёрстве.

Отметим, что Энди Маррей завершил карьеру на Олимпиаде 2024 года, оставив яркий след в истории тенниса. Открытый чемпионат Австралии стартует 12 января, где Джокович, уже владеющий рекордом в 10 титулов, попытается снова вписать своё имя в историю.

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Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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