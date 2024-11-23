Легендарная связка. Маррей будет тренером Джоковича на Australian Open 2025

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный победитель мэйджоров Энди Маррей будет тренировать 24-кратного чемпиона турниров Большого шлема Новака Джоковича. Сотрудничество начнётся в межсезонье и продлится до Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

«Я думал, что наша история завершилась, но у неё есть последняя глава. Пришло время моему сопернику встать в мой угол», – написал Джокович, объявив о партнёрстве.



Отметим, что Энди Маррей завершил карьеру на Олимпиаде 2024 года, оставив яркий след в истории тенниса. Открытый чемпионат Австралии стартует 12 января, где Джокович, уже владеющий рекордом в 10 титулов, попытается снова вписать своё имя в историю.