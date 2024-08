Легендарный Маррей завершил карьеру. Железный Энди вылетел с Олимпиады-2024

Титулованный 37-летний британский теннисист Энди Маррей завершил профессиональную карьеру.

1 августа Железный Энди провел последний матч. В 1/4 финала парного разряда на Олимпийских играх 2024 в Париже легендарный британец в тандеме с Дэном Эвансом проиграл в двух сетах американскому дуэте Тейлор Фритц / Томми Пол за 1 час и 17 минут.

Олимпийские игры 2024. Пары. 1/4 финала

Тейлор Фритц / Томми Пол (США) – Энди Маррей / Дэн Эванс (Великобритания) – 6:2, 6:4

Олимпиада для Маррея и Эванса складывалась просто феноменально, но везение закончилось. За 2 поединка на ОИ в столице Франции представители Великобритании отыграли 7 матчболов, закрыв на своем пути Таро / Нисикори и Жилле / Флиген.

Маррей на этих играх не выступал в одиночном разряде и миксте, сосредоточившись на паре в надежде завершить карьеру с медалью. Перед стартом ОИ Энди заявил, что это будет его последний турнир.

Маррей за карьеру с 2005 года завоевал 46 титулов в одиночном разряде и 3 трофея в паре. Британец выиграл три турнира Большого шлема: US Open 2012, Уимблдон 2013, Уимблдон 2016. Энди имеет две золотых и одну серебряную награды Олимпийских игр – он выиграл одиночный разряд в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Forever in our hearts 💙 Today, we celebrate an amazing career and legacy. #SirAndy | @andy_murray pic.twitter.com/dailIta1Zo — ATP Tour (@atptour) August 1, 2024

End of an era. Thank you for everything, #SirAndy 💙 pic.twitter.com/REtm1BDXL4 — ATP Tour (@atptour) August 1, 2024