Карьера продолжается! Маррей совершил суперкамбэк в парном разряде на ОИ

Вечером 28 июля невероятный матч был сыгран в парном разряде теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

Британцы Энди Маррей и Дэниел Эванс уступали 4:9 на супер-тай-брейке, но отыграли 5 матчболов, а затем добились победы (11:9) над дуэтом Таро Даниэль / Кеи Нисикори из Японии.

Матч длился 1 час 55 минут. Британский дуэт вышел во второй раунд, и карьера двукратного олимпийского чемпиона в одиночном разряде Энди Маррея продолжается.

Ранее Маррей объявил, что завершит карьеру после Олимпийских игр 2024.

Олимпийские игры 2024. Теннис

Первый раунд, пары. Париж, 28 июля

Энди Маррей / Дэниел Эванс (Великобритания) – Таро Даниэль / Кеи Нисикори (Япония) – 2:6, 7:6 (7:5), [11:9]