Последний турнир. Энди Маррей сообщил, когда закончит карьеру

Британский теннисист Энди Маррей объявил, что завершит карьеру после Олимпийских игр 2024 в Париже.

Шотландец написал в соцсетях: «Прибыл в Париж на мой последний теннисный турнир. Выступления за Великобританию были самыми памятными неделями в моей карьере, и я очень горжусь тем, что смогу сделать это в последний раз!»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей за карьеру с 2005 года завоевал 46 титулов в одиночном разряде и 3 трофея в паре. Британец выиграл три турнира Большого шлема: US Open 2012, Уимблдон 2013, Уимблдон 2016.

Маррей имеет две золотых и одну серебряную награды Олимпийских игр – он выиграл одиночный разряд в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1