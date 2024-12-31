Ждали долгое время. Ньюкасл в третий раз в истории переиграл МЮ на выезде
Сороки 57 раз приезжали в гости к красным дьяволам
30 декабря был сыгран матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Местом проведения стал легендарный стадион «Олд Траффорд».
Как результат, будучи в гостях, «Ньюкасл» одолел соперника со счетом 2:0.
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Сороки в третий раз в своей истории одержали победу над красными дьяволами в гостях.
В общем, «Ньюкасл» провел 57 матчей против МЮ «Олд Траффорд», однако большинство матчей закончились с отрицательным результатом – 17 ничей и 37 поражений.
Единственные два триумфа команды на выезде были зафиксированы в сезонах 1971/72 и 2013/14.
3 - Newcastle United have registered just their third win in their last 57 away league games against Manchester United, also winning in 1971-72 and 2013-14. Toon. pic.twitter.com/ffzFmUxfS7— OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2024
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