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Англия
31 декабря 2024, 04:18 |
33
0

Ждали долгое время. Ньюкасл в третий раз в истории переиграл МЮ на выезде

Сороки 57 раз приезжали в гости к красным дьяволам

31 декабря 2024, 04:18 |
33
0
Ждали долгое время. Ньюкасл в третий раз в истории переиграл МЮ на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря был сыгран матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Местом проведения стал легендарный стадион «Олд Траффорд».

Как результат, будучи в гостях, «Ньюкасл» одолел соперника со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сороки в третий раз в своей истории одержали победу над красными дьяволами в гостях.

В общем, «Ньюкасл» провел 57 матчей против МЮ «Олд Траффорд», однако большинство матчей закончились с отрицательным результатом – 17 ничей и 37 поражений.

Единственные два триумфа команды на выезде были зафиксированы в сезонах 1971/72 и 2013/14.

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Андрій Вітренко Источник: The Analyst
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