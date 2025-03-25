Перес выбрал тренера, который начнет новую эру в Реале. Это не Алонсо

Французский специалист Зинедин Зидан может в третий раз стать главным тренером мадридского «Реала», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отказался возглавлять «сливочных», поэтому президент королевского клуба Флорентино Перес начал поиск новых кандидатов. Взгляд Флорентино упал именно на ЗиЗу.

Дело в том, что Перес доверяет Зидану и считает его идеальным тренером для «Реала», с которым можно строить новую эру в истории клуба.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 28 матчах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов королевский клуб вышел в четвертьфинал, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо еще не уверен, хочет ли остаться в «Байере».