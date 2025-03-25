Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес выбрал тренера, который начнет новую эру в Реале. Это не Алонсо
Испания
25 марта 2025, 12:28 |
2102
1

Перес выбрал тренера, который начнет новую эру в Реале. Это не Алонсо

Флорентино хочет в третий раз пригласить Зинедина Зидана

25 марта 2025, 12:28 |
2102
1
Перес выбрал тренера, который начнет новую эру в Реале. Это не Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Французский специалист Зинедин Зидан может в третий раз стать главным тренером мадридского «Реала», сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, коуч леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо отказался возглавлять «сливочных», поэтому президент королевского клуба Флорентино Перес начал поиск новых кандидатов. Взгляд Флорентино упал именно на ЗиЗу.

Дело в том, что Перес доверяет Зидану и считает его идеальным тренером для «Реала», с которым можно строить новую эру в истории клуба.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 28 матчах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов королевский клуб вышел в четвертьфинал, где встретится с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо еще не уверен, хочет ли остаться в «Байере».

По теме:
«Чем он лучше Бабича?» Реакция фанов на смену тренера в Черноморце
Ливерпуль, Барса или Реал? Альварес определился со своим будущим
У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи
Флорентино Перес Зинедин Зидан Хаби Алонсо Реал Мадрид чемпионат Италии по футболу Ла Лига Байер назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Хоккей | 24 марта 2025, 17:14 38
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство

Ранее Панасюк отказался выступать за сборную Украины

Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 09:11 13
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии

Голкипер «сине-желтых» оценил результат команды в Лиге наций

У Карпат возникли проблемы с защитниками
Футбол | 25.03.2025, 12:35
У Карпат возникли проблемы с защитниками
У Карпат возникли проблемы с защитниками
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Бокс | 24.03.2025, 23:40
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 09:29
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Зідана ще вмовити треба. Він начебто націлений на збірну Франції. І замінить там Дешама після ЧС-2026
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 6
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 393
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 5
Другие виды
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 2
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 20
Футбол
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем