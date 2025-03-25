Украина U-20 – Северная Ирландия U-21 – 1:0. Мяч Чабана. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
Юношеская сборная Украины U-20 выиграла первый товарищеский матч из двух запланированных.
22 марта в 16:00 в Турции контрольный поединок провели Украина U-20 и Северная Ирландия U-21 (1:0).
Единственный в матче гол забил хавбек львовских «Карпат» Иван Чабан на 51-й минуте.
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Иван Чабан стал героем матча. На 51-й минуте он воспользовался подбором на полукруге штрафной и мощным ударом открыл счет (1:0).
Сине-желтые ведут подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится осенью в Чили. Подопечные Дмитрия Михайленко проводят учебно-тренировочные сборы в Турции, где запланирован и второй товарищеский матч. Украина U-20 в следующем спарринге сыграет 25 марта в 14:00 против команды Норвегии U-20.
Товарищеский матч. 22 марта 2025, Белек (Турция)
16:00. Украина U-20 – Северная Ирландия U-21 – 1:0
Гол: Иван Чабан, 51
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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