Нойер догнал Беккенбауэра по количеству матчей за Баварию

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер догнал легендарного Франца Беккенбауэра по количеству сыгранных матчей за Баварию во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 18-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенцы победили РБ Лейпциг со счётом 5:1.

Теперь в активе Нойера, как и Беккенбауэра, 584 матча за Баварию.

В истории мюнхенского клуба только четверо футболистов сыграли большее количество матчей: Томас Мюллер (756), Зепп Майер (709), Оливер Кан (632) и Герд Мюллер (613).

Игроки Баварии, сыгравшие 500+ матчей за клуб во всех турнирах