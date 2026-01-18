Нойер догнал Беккенбауэра по количеству матчей за Баварию
Больше их за мюнхенцев сыграли только четверо игроков
Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер догнал легендарного Франца Беккенбауэра по количеству сыгранных матчей за Баварию во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 18-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенцы победили РБ Лейпциг со счётом 5:1.
Теперь в активе Нойера, как и Беккенбауэра, 584 матча за Баварию.
В истории мюнхенского клуба только четверо футболистов сыграли большее количество матчей: Томас Мюллер (756), Зепп Майер (709), Оливер Кан (632) и Герд Мюллер (613).
Игроки Баварии, сыгравшие 500+ матчей за клуб во всех турнирах
- 756 – Томас Мюллер (Германия)
- 709 – Зепп Майер (Германия)
- 632 – Оливер Кан (Германия)
- 613 – Герд Мюллер (Германия)
- 584 – Мануэль Нойер (Германия)
- 584 – Франц Беккенбауэр (Германия)
- 554 – Георг Шварценбек (Германия)
- 551 – Клаус Аугенталер (Германия)
- 517 – Филипп Лам (Германия)
- 511 – Бернд Дюрнбергер (Германия)
- 500 – Бастиан Швайнштайгер (Германия)
