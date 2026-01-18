Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
18 января 2026, 13:06 | Обновлено 18 января 2026, 13:07
Нойер догнал Беккенбауэра по количеству матчей за Баварию

Больше их за мюнхенцев сыграли только четверо игроков

Нойер догнал Беккенбауэра по количеству матчей за Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер догнал легендарного Франца Беккенбауэра по количеству сыгранных матчей за Баварию во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 18-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенцы победили РБ Лейпциг со счётом 5:1.

Теперь в активе Нойера, как и Беккенбауэра, 584 матча за Баварию.

В истории мюнхенского клуба только четверо футболистов сыграли большее количество матчей: Томас Мюллер (756), Зепп Майер (709), Оливер Кан (632) и Герд Мюллер (613).

Игроки Баварии, сыгравшие 500+ матчей за клуб во всех турнирах

  • 756 – Томас Мюллер (Германия)
  • 709 – Зепп Майер (Германия)
  • 632 – Оливер Кан (Германия)
  • 613 – Герд Мюллер (Германия)
  • 584 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 584 – Франц Беккенбауэр (Германия)
  • 554 – Георг Шварценбек (Германия)
  • 551 – Клаус Аугенталер (Германия)
  • 517 – Филипп Лам (Германия)
  • 511 – Бернд Дюрнбергер (Германия)
  • 500 – Бастиан Швайнштайгер (Германия)
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Мануэль Нойер Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Томас Мюллер Зепп Майер Оливер Кан
Сергей Турчак Источник: Instagram
Сообщить об ошибке

