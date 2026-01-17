Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии

Мюнхенская «Бавария» уверенно разгромила «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги. Поединок на «Ред Булл Арене» завершился убедительной победой гостей со счетом 5:1.

Хозяева открыли счет уже на 20-й минуте усилиями Ромуло, однако после перерыва чемпион Германии полностью перевернул ход игры.

Серж Гнабри быстро восстановил равновесие, а впоследствии Гарри Кейн вывел «Баварию» вперед. В заключительные минуты «РБ Лейпциг» не выдержал давления: Жонатан Та, Александар Павлович и Майкл Олисе довели счет до разгромного.

После этой победы «Бавария» набрала 50 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» с 32 баллами идет четвертым.

Бундеслига. 18-й тур.

РБ Лейпциг – Бавария – 1:5

Голы: Ромуло, 20 – Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88.

РБ Лейпциг: Гулачи, Раум, Баку, Люкеба, Орбан, Баумгартнер, Зайвальд (Банзузи 81), Шлагер, Нуса, Кардозо (Гардер 81), Диоманде.

Бавария: Нойер, Ито, Бишоф (Дэвис 81), Та, Упамекано, Горецка (Киммих 46), Павлович, Карль (Олисе 56), Диас, Гнабри, Кейн.

