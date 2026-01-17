Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
17.01.2026 19:30 – FT 1 : 5
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
17 января 2026, 21:34 |
336
1

Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии

Мюнхенцы сумели обыграть «РБ Лейпциг»

17 января 2026, 21:34 |
336
1 Comments
Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Лейпциг – Бавария

Мюнхенская «Бавария» уверенно разгромила «РБ Лейпциг» в матче 18-го тура Бундеслиги. Поединок на «Ред Булл Арене» завершился убедительной победой гостей со счетом 5:1.

Хозяева открыли счет уже на 20-й минуте усилиями Ромуло, однако после перерыва чемпион Германии полностью перевернул ход игры.

Серж Гнабри быстро восстановил равновесие, а впоследствии Гарри Кейн вывел «Баварию» вперед. В заключительные минуты «РБ Лейпциг» не выдержал давления: Жонатан Та, Александар Павлович и Майкл Олисе довели счет до разгромного.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После этой победы «Бавария» набрала 50 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу. «РБ Лейпциг» с 32 баллами идет четвертым.

Бундеслига. 18-й тур.

РБ Лейпциг – Бавария – 1:5
Голы: Ромуло, 20 – Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88.

РБ Лейпциг: Гулачи, Раум, Баку, Люкеба, Орбан, Баумгартнер, Зайвальд (Банзузи 81), Шлагер, Нуса, Кардозо (Гардер 81), Диоманде.

Бавария: Нойер, Ито, Бишоф (Дэвис 81), Та, Упамекано, Горецка (Киммих 46), Павлович, Карль (Олисе 56), Диас, Гнабри, Кейн.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ БУНДЕСЛІГИ

По теме:
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Главный преследователь Баварии, неожиданный гость в топ-3 Бундеслиги
Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17 января 2026, 00:03 58
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии

Матч против Эспаньола завершился со счетом 2:0

Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17 января 2026, 20:50 18
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?

Поддержите любую из редакций, получите фрибеты и претендуйте не только на Airpods, но и на PS5!

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17.01.2026, 05:14
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
Футбол | 17.01.2026, 21:28
В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Як матч,як реакція Клопа на 20хв(сіяв)бо таки Лейпциг домінував ,а на 88хв(як вс-ся)бо Лейпциг  в 2му таймі видохся.Мусіала! на кінець в грі.
Ответить
0
Популярные новости
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 9
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем