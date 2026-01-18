РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Бундеслиги 2025/26
17 января Бавария разгромила РБ Лейпциг в 18-м туре Бундеслиги 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциг и завершился со счетом 5:1 в пользу мюнхенцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Венсана Компани проиграли первый тайм 0:1 и отгрузили соперницам пять мячей во второй 45-минутке.
Майкл Олисе оформил хет-трик из ассистов и один гол.
Бундеслига 2025/26. 18-й тур, 17 января
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5
Голы: Ромуло, 20 – Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте
Брентфорд проиграл со счетом 0:2