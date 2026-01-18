17 января Бавария разгромила РБ Лейпциг в 18-м туре Бундеслиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциг и завершился со счетом 5:1 в пользу мюнхенцев.

Подопечные Венсана Компани проиграли первый тайм 0:1 и отгрузили соперницам пять мячей во второй 45-минутке.

Майкл Олисе оформил хет-трик из ассистов и один гол.

Бундеслига 2025/26. 18-й тур, 17 января

РБ Лейпциг – Бавария – 1:5

Голы: Ромуло, 20 – Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88

Видеообзор матча