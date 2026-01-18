Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
17.01.2026 19:30 – FT 1 : 5
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
18 января 2026, 03:14 |
82
0

РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Бундеслиги 2025/26

18 января 2026, 03:14 |
82
0
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Бавария разгромила РБ Лейпциг в 18-м туре Бундеслиги 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциг и завершился со счетом 5:1 в пользу мюнхенцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Венсана Компани проиграли первый тайм 0:1 и отгрузили соперницам пять мячей во второй 45-минутке.

Майкл Олисе оформил хет-трик из ассистов и один гол.

Бундеслига 2025/26. 18-й тур, 17 января

РБ Лейпциг – Бавария – 1:5

Голы: Ромуло, 20 – Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Джамал Мусиала.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Павлович (Бавария), асcист Майкл Олисе.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Бавария), асcист Майкл Олисе.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Майкл Олисе.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария), асcист Дайот Упамекано.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ромуло Кардозо (РБ Лейпциг), асcист Давид Раум.
По теме:
Риу Аве – Бенфика – 0:2. Как Судаков оформил ассист. Видео голов и обзор
ФОТО. Минус 20 мячей. Сборная Украины потеряла все шансы на ЧЕ по гандболу
Кальяри – Ювентус – 1:0. Сенсация в матче Серии A. Видео гола и обзор
Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг видео голов и обзор Майкл Олисе Гарри Кейн Джонатан Та Серж Гнабри Александар Павлович Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Футбол | 17 января 2026, 05:02 0
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду

Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте

90 минут Ярмолюка. Известная оценка Егора за матч против Челси
Футбол | 18 января 2026, 04:14 0
90 минут Ярмолюка. Известная оценка Егора за матч против Челси
90 минут Ярмолюка. Известная оценка Егора за матч против Челси

Брентфорд проиграл со счетом 0:2

Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17.01.2026, 10:29
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Футбол | 17.01.2026, 22:57
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
ВИДЕО. Судаков отдал ассист в чемпионате Португалии
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Футбол | 17.01.2026, 11:44
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Испанский журналист: «То, что выдерживает Ванат – это ненормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 1
Бокс
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем