В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария».

Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция