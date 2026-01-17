Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
17.01.2026 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
17 января 2026, 04:59
4
0

Смотрите 17 января в 19:30 поединок Бундеслиги

17 января 2026, 04:59
4
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария».

Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

РБ Лейпциг – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бавария
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
