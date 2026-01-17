17.01.2026 19:30 - : -
РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 19:30 поединок Бундеслиги
В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария».
Игра пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
РБ Лейпциг – БаварияСмотреть трансляцию
