17 января на Ред Булл Арена пройдет матч 18-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором РБ Лейпциг встретится с Баварией. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда уже достаточно уверенно закрепилась в числе лидеров немецкого футбола. Так что прошлый сезон по праву рассматривался как явный провал. Сначала не получилось пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Но даже разгрузив поневоле себе расписание на второй круг 2024/2025, все равно в Бундеслиге финишировали только седьмыми. А из-за победы в кубке Штутгарта даже в Лигу конференций пропуска не добыли!

Переманивая из Вердера нового тренера, Вернера, ему очевидно ставили задачей отвоевать позиции в квартете лидеров - при этом продолжая продавать ведущих футболистов во главе с Шешко. Оле справляется неплохо: и в кубке продолжается борьба, и в Бундеслиге идут его подопечные третьими. Правда, 2025-й закончили парой поражений - но после паузы успели победить 2:0 Фрайбург.

Бавария

Клуб провалила 2024/2025, и, оставшись без трофеев, сумела заполучить в тренера только Компани. Тот уверенно вернул серебряную салатницу, но это был единственный успех прошлого сезона. В остальных турнирах, рано или поздно, все же вылетали. Но Кейн наконец-то получил титул, став чемпионом Бундеслиги.

И сразу после каникул Харри прибавил и второй трофей в биографии, в виде Суперкубка. И он явно будет не последним, гранд сейчас очень хорош. Пока за все время он проиграл только однажды, в Лиге чемпионов Баварии, да пару раз в Бундеслиги были ничьи. Остальные матчи приносили победы, причем Вольфсбург, уже в январе, уничтожили со счетом 8:1! С Кельном, правда, потом проявили себя скромнее, ограничившись победой 3:1.

Статистика личных встреч

В 2024-2025 годах Бавария взяла три победы в четырех поединках, только однажды позволив сопернику взять ничью.

Прогноз

