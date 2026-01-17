Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
17.01.2026 19:30 - : -
Бавария
Германия
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок начнется 17 января в 19:30 по Киеву

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января на Ред Булл Арена пройдет матч 18-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором РБ Лейпциг встретится с Баварией. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда уже достаточно уверенно закрепилась в числе лидеров немецкого футбола. Так что прошлый сезон по праву рассматривался как явный провал. Сначала не получилось пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Но даже разгрузив поневоле себе расписание на второй круг 2024/2025, все равно в Бундеслиге финишировали только седьмыми. А из-за победы в кубке Штутгарта даже в Лигу конференций пропуска не добыли!

Переманивая из Вердера нового тренера, Вернера, ему очевидно ставили задачей отвоевать позиции в квартете лидеров - при этом продолжая продавать ведущих футболистов во главе с Шешко. Оле справляется неплохо: и в кубке продолжается борьба, и в Бундеслиге идут его подопечные третьими. Правда, 2025-й закончили парой поражений - но после паузы успели победить 2:0 Фрайбург.

Бавария

Клуб провалила 2024/2025, и, оставшись без трофеев, сумела заполучить в тренера только Компани. Тот уверенно вернул серебряную салатницу, но это был единственный успех прошлого сезона. В остальных турнирах, рано или поздно, все же вылетали. Но Кейн наконец-то получил титул, став чемпионом Бундеслиги.

И сразу после каникул Харри прибавил и второй трофей в биографии, в виде Суперкубка. И он явно будет не последним, гранд сейчас очень хорош. Пока за все время он проиграл только однажды, в Лиге чемпионов Баварии, да пару раз в Бундеслиги были ничьи. Остальные матчи приносили победы, причем Вольфсбург, уже в январе, уничтожили со счетом 8:1! С Кельном, правда, потом проявили себя скромнее, ограничившись победой 3:1.

Статистика личных встреч

В 2024-2025 годах Бавария взяла три победы в четырех поединках, только однажды позволив сопернику взять ничью.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.03 для РБ Лейпциг и 1.64 для Баварии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут проблем для явного лидера чемпионата. Может быть, бенефиса не будет, но гости сумеют опять победить в своем матче (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
РБ Лейпциг
17 января 2026 -
19:30
Бавария
Победа Баварии 1.63
РБ Лейпциг Бавария РБ Лейпциг - Бавария чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
