18 января 2026, 12:23
Товарищеские матчи, 17 января. Спарринги ЛНЗ, Зари, Вереса и Эпицентра

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 17 января. Спарринги ЛНЗ, Зари, Вереса и Эпицентра
ФК Верес

17 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Спарринги провели украинские команды ЛНЗ, Заря, Верес и Эпицентр.

Черкасская команда ЛНЗ обіграла Дуклу из Праги (2:1), Эпицентр нанес поражение Колосу-2 (1:0).

Ровенский Верес сыграл вничью с польской Краковией (1:1), а луганская Заря уступила сербскому клубу Радник (1:2).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 17 января 2026

  • Саган Тосу (Япония) – Мито (Япония) – 4:2
  • Ависпа Фукуока (Япония) – Фудзиэда (Япония) – 6:3
  • Кумамото (Япония) – Нобоока (Япония) – 1:4
  • Омия Ардия (Япония) – В-Варен Нагасаки (Япония) – 0:2
  • Аль-Иттифак (ОАЭ) – Вараждин (Хорватия) – 2:4
  • Голд Коуст Найтс (Австралия) – Брисбен Найтс (Австралия) – 5:0
  • Дукла Прага (Чехия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2
  • Цвикау (Германия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 6:1
  • Лонган (Вьетнам) – Донгтхап (Вьетнам) – 1:2
  • Баник Мост-Соуш (Чехия) – Хомутов (Чехия) – 4:1
  • Варнсдорф (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 3:0
  • Гурник Забже (Польша) – Рид (Австрия) – 2:1
  • Злин B (Чехия) – Словацко B (Чехия) – 7:2
  • Карловы Вары (Чехия) – Гостоунь (Чехия) – 0:2
  • Колин (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 1:2
  • Космоносы (Чехия) – Велке Гамры (Чехия) – 2:0
  • Липтовски-Микулаш (Словакия) – Попрад (Словакия) – 3:1
  • Нератовице (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 3:5
  • Опава (Чехия) – Глубина (Чехия) – 5:0
  • Пардубице B (Чехия) – Хрудим B (Чехия) – 0:0
  • Поланка-над-Одроу (Чехия) – Петржвалд-на-Мораве (Чехия) – 1:2
  • Славия Прага U20 (Чехия) – Млада Болеслав B (Чехия) – 1:3
  • Славия Прага B (Чехия) – Ческа-Липа (Чехия) – 7:3
  • Спарта Прага B (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 1:1
  • Горица (Хорватия) – Залаэгерсег (Венгрия) – 1:0
  • Кромержиж B (Чехия) – Угерски-Брод (Чехия) – 3:2
  • Брайтенрайн (Швейцария) – Делемон (Швейцария) – 0:0
  • Брно B (Чехия) – Гурник Забже II (Польша) – 3:5
  • Виктория Пльзень B (Чехия) – Пршибрам (Чехия) – 2:1
  • Вуковар 1991 (Хорватия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:2
  • Герта Берлин II (Германия) – Лихтенберг (Германия) – 5:1
  • Декор Белк (Польша) – ГКС Ястшембе (Польша) – 1:4
  • Эпицентр (Украина) – Колос-2 (Украина) – 1:0
  • Жилина B (Словакия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 1:1
  • Заглембе II (Польша) – Царина Губин (Польша) – 4:1
  • Карван (Азербайджан) – Кяпаз (Азербайджан) – 0:0
  • Кишварда (Венгрия) – Михаловце (Словакия) – 3:1
  • Коллина д’Оро (Швейцария) – Лугано II (Швейцария) – 0:0
  • Медзь Легница (Польша) – Хробры Глогув (Польша) – 2:3
  • Металул Бузэу (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 3:3
  • Миддельфарт (Дания) – СфБ-Оуре (Дания) – 5:1
  • Посушье (Босния и Герцеговина) – Кроация Змиявци (Хорватия) – 1:2
  • Простейов (Чехия) – Витковице (Чехия) – 3:0
  • Ружомберок (Словакия) – Острава B (Чехия) – 2:4
  • Сталь Жешув (Польша) – Сталёва-Воля (Польша) – 2:0
  • Силькеборг (Дания) – Тистед (Дания) – 6:0
  • Судува (Литва) – Жальгирис Каунас (Литва) – 0:4
  • Таборско (Чехия) – Кладно (Чехия) – 3:1
  • Ческе-Будеёвице (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:4
  • Шепши (Румыния) – Тыргу-Секуеск (Румыния) – 4:0
  • Вартекс Вараждин (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 1:1
  • Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – Цуг (Швейцария) – 5:0
  • Роскилле (Дания) – Хольбек (Дания) – 4:2
  • Слован Братислава (Словакия) – Зволен (Словакия) – 4:0
  • Хеллеруп (Дания) – Суннбю (Дания) – 2:3
  • Бабельсберг (Германия) – Галле (Германия) – 6:0
  • Вайле (Дания) – Виборг (Дания) – 1:1
  • Вапрус Пярну (Эстония) – Флора (Эстония) – 2:2
  • ГКС Белхатув (Польша) – Скра (Польша) – 1:2
  • Эсбьерг (Дания) – Кольдинг (Дания) – 4:4
  • Казинцбарцика (Венгрия) – Кошице (Словакия) – 3:1
  • Лозанна Уши (Швейцария) – Биль (Швейцария) – 2:0
  • Миньор Перник (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:1
  • Островец-Свентокшиский (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 4:1
  • Польковице (Польша) – Еленя-Гура (Польша) – 1:4
  • Пуща (Польша) – Рух (Польша) – 1:1
  • Радник Биелина (Босния и Герцеговина) – Мачва Шабац (Сербия) – 1:4
  • Раннерс (Дания) – Ольборг (Дания) – 2:3
  • Сталь Мелец (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 3:0
  • ФА 2000 (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 0:3
  • Паневежис (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 1:0
  • Фрем (Дания) – Исхей Болдклуб (Дания) – 1:1
  • Хартберг (Ам) (Австрия) – Трайбах (Австрия) – 2:1
  • КС Динамо Бухарест (Румыния) – Дунав Русе (Болгария) – 0:5
  • Левадия U21 (Эстония) – Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – 2:2
  • Ленчна (Польша) – Авиа Свидник (Польша) – 1:1
  • Опава B (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 0:2
  • Рингстед (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 1:4
  • Айленбург (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:1
  • Аарау (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 4:2
  • БВСК-Зугло (Венгрия) – Козармишлень СЕ (Венгрия) – 0:1
  • Берзенбрюк (Германия) – Меппен (Германия) – 2:2
  • Блэк Старс (Швейцария) – ЯФ Ювентус (Швейцария) – 2:2
  • Ванне-Айкель (Германия) – Ваттеншайд (Германия) – 1:4
  • ГКС Погонь (Польша) – Хойничанка (Польша) – 0:3
  • Грайфсвальд (Германия) – Свиноуйсьце (Польша) – 1:1
  • Дармштадт U21 (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 4:0
  • Эльва (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 2:3
  • Злин (Чехия) – БВ Линц (Австрия) – 0:0
  • Кишварда (Венгрия) – Михаловце (Словакия) – 5:1
  • Копер (Словения) – Залаэгерсег (Венгрия) – 3:1
  • Корона Кельце II (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:4
  • Краковия (Польша) – Верес (Украина) – 1:1
  • Лехия Гданьск (Польша) – Локомотив София (Болгария) – 2:1
  • ЛКС Лодзь (Польша) – Явор (Сербия) – 2:0
  • Майнц II (Германия) – Мехтерсхайм (Германия) – 3:2
  • МТК Будапешт (Венгрия) – Видеотон (Венгрия) – 2:2
  • Парадизо (Швейцария) – Беллинцона (Швейцария) – 3:1
  • Простейов (Чехия) – Словацко B (Чехия) – 2:1
  • Прушкув (Польша) – Олимпия Грудзёндз (Польша) – 0:2
  • Радник (Сербия) – Заря (Украина) – 2:1
  • РСФ Айнтрахт (Германия) – Штакен (Германия) – 5:2
  • Тасмания Берлин (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 1:0
  • Фалькенберг (Швеция) – Болян (Швеция) – 4:0
  • Фульда-Ленерц (Германия) – Ганауэр СК (Германия) – 4:2
  • Хеми Лейпциг (Германия) – Магдебург II (Германия) – 3:5
  • Чукарички (Сербия) – Словацко (Чехия) – 0:1
  • Шальке II (Германия) – ШОТТ Майнц (Германия) – 0:0
  • Штети (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 1:7
  • Клостерфельде (Германия) – Целендорф (Германия) – 4:2
  • Берое (Болгария) – Марица Милево (Болгария) – 3:1
  • Брауншвейг (Германия) – Альтглинике (Германия) – 2:1
  • Брондбю (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 1:1
  • Ксамакс (Швейцария) – Гран-Саконне (Швейцария) – 3:2
  • Яблонец (Чехия) – Вардар (Северная Македония) – 6:2
  • ЯПс (Финляндия) – КаПа (Финляндия) – 0:1
  • Ильвес (Финляндия) – Ильвес 2 (Финляндия) – 10:1
  • Аустрия Зальцбург (Австрия) – Аско Эдт (Австрия) – 2:0
  • Бакнанг (Германия) – Балинген (Германия) – 3:5
  • Бенатки (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 2:2
  • Биссинген (Германия) – Фрайберг (Германия) – 2:7
  • Ботев Враца (Болгария) – Марек (Болгария) – 2:2
  • Бохольт (Германия) – Дингден (Германия) – 5:0
  • Бохум II (Германия) – Ганновер II (Германия) – 3:3
  • Бригиттенау (Австрия) – ТВЛ Электра (Австрия) – 1:7
  • Вегберг-Бек (Германия) – Монхайм (Германия) – 2:4
  • Виденбрюк (Германия) – Кассель (Германия) – 0:0
  • Виль (Швейцария) – Брюль (Швейцария) – 3:0
  • Висла (Польша) – Септември София (Болгария) – 0:1
  • Вольбуж (Польша) – Старовице-Дольне (Польша) – 3:3
  • ГКС Катовице (Польша) – Биссен (Люксембург) – 2:0
  • Гютерсло (Германия) – Йеддело (Германия) – 2:3
  • Эльблонг (Польша) – Картузия Картузы (Польша) – 2:0
  • Зандхаузен (Германия) – Зиген (Германия) – 6:3
  • Ингольштадт II (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 3:2
  • Кельн II (Германия) – Ганновер СК (Германия) – 4:3
  • Корона Кельце (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) – 3:1
  • Левски (Болгария) – Войводина (Сербия) – 1:2
  • Лех Познань (Польша) – Жилина (Словакия) – 2:1
  • Лоне (Германия) – Реддингхаузен (Германия) – 1:1
  • Мьельбю (Швеция) – Кальмар (Швеция) – 4:0
  • Мангейм (Германия) – Хомбург (Германия) – 4:5
  • Нымме Калью (Эстония) – РФС (Латвия) – 0:2
  • Ной-Изенбург (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:4
  • Нюрнберг II (Германия) – Боруссия Дортмунд II (Германия) – 3:3
  • Пирмазенс (Германия) – Айнтрахт Трир (Германия) – 1:2
  • Плоцк (Польша) – Богемианс (Чехия) – 0:1
  • Погонь Щецин (Польша) – Туран (Азербайджан) – 3:2
  • РВ Вальдорф (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 2:4
  • Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Бельско-Бяла (Польша) – 0:0
  • Санкт-Паули II (Германия) – Дассендорф (Германия) – 3:1
  • Славия София (Болгария) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1
  • Тисакечке (Венгрия) – Бекешчаба 1912 (Венгрия) – 0:3
  • Феникс Любек (Германия) – Зиденболлентин (Германия) – 6:0
  • Флоридсдорфер (Австрия) – Альтах (Австрия) – 0:2
  • Фридберг (Германия) – Бавария Альценау (Германия) – 1:3
  • ФСФ Франкфурт (Германия) – Йена (Германия) – 2:0
  • Холленбах (Германия) – Вюрцбургер Киккерс (Германия) – 3:1
  • Шанхай Шэньхуа (Китай) – Ауда (Латвия) – 0:0
  • Шоннебек (Германия) – Эркеншвик (Германия) – 1:2
  • ЯБК (Финляндия) – Яро (Финляндия) – 0:1
  • Глаухау (Германия) – Мойзельвиц (Германия) – 1:3
  • Хайлигенштадт (Германия) – Эрфурт (Германия) – 2:4
  • Эмирейтс Клаб (ОАЭ) – Вараждин (Хорватия) – 0:4
  • Лахти (Финляндия) – Хака (Финляндия) – 1:1
  • Вадуц (Лихтенштейн) – Кринс (Швейцария) – 2:1
  • Морнар Бар (Черногория) – Смедерево (Сербия) – 0:1
  • Серветт U21 (Швейцария) – Ивердон (Швейцария) – 0:3
  • Трансинвест (Литва) – Таурас Таураге (Литва) – 1:1
  • ЦСКА София (Болгария) – Млада Болеслав (Чехия) – 1:2
  • Шлёнск Вроцлав II (Польша) – Лех Познань II (Польша) – 1:0
  • Юнайтед (ОАЭ) – Рига (Латвия) – 1:2
  • АИК (Швеция) – Дегерфорс (Швеция) – 3:3
  • Уотерфорд (Ирландия) – Риверстаун (Ирландия) – 3:1
  • Эльфсборг (Швеция) – Б-93 (Дания) – 1:3
  • МТК Будапешт (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 1:0
  • Мура (Словения) – Бачка-Топола (Сербия) – 1:1
  • Норрчёпинг (Швеция) – Линде (Швеция) – 3:0
  • Согндал (Норвегия) – Фёрде (Норвегия) – 4:0
  • Трити Юнайтед (Ирландия) – Слайго Роверс (Ирландия) – 2:1
  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Широки-Бриег (Босния и Герцеговина) – 2:0
  • Харью Лаагри (Эстония) – ПК-35 (Финляндия) – 1:1
  • Виктория Роспорт (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 3:2
  • Заглембе (Польша) – Подбрезова (Словакия) – 2:3
  • Копривница (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 0:2
  • Хемницер (Германия) – Вупперталер (Германия) – 1:1
  • Спортинг Канзас-Сити (США) – FIU Пантерз (США) – 1:0
  • Лозанна Уши (Швейцария) – Бюль (Швейцария) – 4:2
  • Университарио (Перу) – Спорт Бойз (Перу) – 0:1
  • Шяуляй ФА (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 1:1
  • Гробиня (Латвия) – Банга (Литва) – 1:1
  • Нарва (Эстония) – Таммека (Эстония) – 1:2
  • Миккели (Финляндия) – ПЕПО (Финляндия) – 4:2
  • Хегельманн (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 3:2
  • Нью-Инглэнд Революшн (США) – Сарасота Парадайз (США) – 6:0
  • ФБК Мельгар (Перу) – Мокегуа (Перу) – 2:0
  • Уачипато (Чили) – Кокимбо (Чили) – 0:0
ЛНЗ – Дукла – 2:1. Забили в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Эпицентр – Колос-2 – 1:0. Супряга забил. Видео гола и обзор матча
Звездный новичок дебютировал в составе новичка УПЛ
Комментарии 0
