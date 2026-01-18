Другие новости18 января 2026, 12:23 | Обновлено 18 января 2026, 12:31
Товарищеские матчи, 17 января. Спарринги ЛНЗ, Зари, Вереса и Эпицентра
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
17 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Спарринги провели украинские команды ЛНЗ, Заря, Верес и Эпицентр.
Черкасская команда ЛНЗ обіграла Дуклу из Праги (2:1), Эпицентр нанес поражение Колосу-2 (1:0).
Ровенский Верес сыграл вничью с польской Краковией (1:1), а луганская Заря уступила сербскому клубу Радник (1:2).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 17 января 2026
- Саган Тосу (Япония) – Мито (Япония) – 4:2
- Ависпа Фукуока (Япония) – Фудзиэда (Япония) – 6:3
- Кумамото (Япония) – Нобоока (Япония) – 1:4
- Омия Ардия (Япония) – В-Варен Нагасаки (Япония) – 0:2
- Аль-Иттифак (ОАЭ) – Вараждин (Хорватия) – 2:4
- Голд Коуст Найтс (Австралия) – Брисбен Найтс (Австралия) – 5:0
- Дукла Прага (Чехия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 1:2
- Цвикау (Германия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 6:1
- Лонган (Вьетнам) – Донгтхап (Вьетнам) – 1:2
- Баник Мост-Соуш (Чехия) – Хомутов (Чехия) – 4:1
- Варнсдорф (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 3:0
- Гурник Забже (Польша) – Рид (Австрия) – 2:1
- Злин B (Чехия) – Словацко B (Чехия) – 7:2
- Карловы Вары (Чехия) – Гостоунь (Чехия) – 0:2
- Колин (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 1:2
- Космоносы (Чехия) – Велке Гамры (Чехия) – 2:0
- Липтовски-Микулаш (Словакия) – Попрад (Словакия) – 3:1
- Нератовице (Чехия) – Богемианс 1905 B (Чехия) – 3:5
- Опава (Чехия) – Глубина (Чехия) – 5:0
- Пардубице B (Чехия) – Хрудим B (Чехия) – 0:0
- Поланка-над-Одроу (Чехия) – Петржвалд-на-Мораве (Чехия) – 1:2
- Славия Прага U20 (Чехия) – Млада Болеслав B (Чехия) – 1:3
- Славия Прага B (Чехия) – Ческа-Липа (Чехия) – 7:3
- Спарта Прага B (Чехия) – Моторлет Прага (Чехия) – 1:1
- Горица (Хорватия) – Залаэгерсег (Венгрия) – 1:0
- Кромержиж B (Чехия) – Угерски-Брод (Чехия) – 3:2
- Брайтенрайн (Швейцария) – Делемон (Швейцария) – 0:0
- Брно B (Чехия) – Гурник Забже II (Польша) – 3:5
- Виктория Пльзень B (Чехия) – Пршибрам (Чехия) – 2:1
- Вуковар 1991 (Хорватия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:2
- Герта Берлин II (Германия) – Лихтенберг (Германия) – 5:1
- Декор Белк (Польша) – ГКС Ястшембе (Польша) – 1:4
- Эпицентр (Украина) – Колос-2 (Украина) – 1:0
- Жилина B (Словакия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 1:1
- Заглембе II (Польша) – Царина Губин (Польша) – 4:1
- Карван (Азербайджан) – Кяпаз (Азербайджан) – 0:0
- Кишварда (Венгрия) – Михаловце (Словакия) – 3:1
- Коллина д’Оро (Швейцария) – Лугано II (Швейцария) – 0:0
- Медзь Легница (Польша) – Хробры Глогув (Польша) – 2:3
- Металул Бузэу (Румыния) – КСМ Васлуй (Румыния) – 3:3
- Миддельфарт (Дания) – СфБ-Оуре (Дания) – 5:1
- Посушье (Босния и Герцеговина) – Кроация Змиявци (Хорватия) – 1:2
- Простейов (Чехия) – Витковице (Чехия) – 3:0
- Ружомберок (Словакия) – Острава B (Чехия) – 2:4
- Сталь Жешув (Польша) – Сталёва-Воля (Польша) – 2:0
- Силькеборг (Дания) – Тистед (Дания) – 6:0
- Судува (Литва) – Жальгирис Каунас (Литва) – 0:4
- Таборско (Чехия) – Кладно (Чехия) – 3:1
- Ческе-Будеёвице (Чехия) – Писек (Чехия) – 2:4
- Шепши (Румыния) – Тыргу-Секуеск (Румыния) – 4:0
- Вартекс Вараждин (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 1:1
- Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – Цуг (Швейцария) – 5:0
- Роскилле (Дания) – Хольбек (Дания) – 4:2
- Слован Братислава (Словакия) – Зволен (Словакия) – 4:0
- Хеллеруп (Дания) – Суннбю (Дания) – 2:3
- Бабельсберг (Германия) – Галле (Германия) – 6:0
- Вайле (Дания) – Виборг (Дания) – 1:1
- Вапрус Пярну (Эстония) – Флора (Эстония) – 2:2
- ГКС Белхатув (Польша) – Скра (Польша) – 1:2
- Эсбьерг (Дания) – Кольдинг (Дания) – 4:4
- Казинцбарцика (Венгрия) – Кошице (Словакия) – 3:1
- Лозанна Уши (Швейцария) – Биль (Швейцария) – 2:0
- Миньор Перник (Болгария) – ЦСКА София II (Болгария) – 0:1
- Островец-Свентокшиский (Польша) – Вислока Дембица (Польша) – 4:1
- Польковице (Польша) – Еленя-Гура (Польша) – 1:4
- Пуща (Польша) – Рух (Польша) – 1:1
- Радник Биелина (Босния и Герцеговина) – Мачва Шабац (Сербия) – 1:4
- Раннерс (Дания) – Ольборг (Дания) – 2:3
- Сталь Мелец (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 3:0
- ФА 2000 (Дания) – АБ Копенгаген (Дания) – 0:3
- Паневежис (Литва) – ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – 1:0
- Фрем (Дания) – Исхей Болдклуб (Дания) – 1:1
- Хартберг (Ам) (Австрия) – Трайбах (Австрия) – 2:1
- КС Динамо Бухарест (Румыния) – Дунав Русе (Болгария) – 0:5
- Левадия U21 (Эстония) – Нымме Юнайтед U21 (Эстония) – 2:2
- Ленчна (Польша) – Авиа Свидник (Польша) – 1:1
- Опава B (Чехия) – Старт Брно (Чехия) – 0:2
- Рингстед (Дания) – Нюкебинг (Дания) – 1:4
- Айленбург (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:1
- Аарау (Швейцария) – Шаффхаузен (Швейцария) – 4:2
- БВСК-Зугло (Венгрия) – Козармишлень СЕ (Венгрия) – 0:1
- Берзенбрюк (Германия) – Меппен (Германия) – 2:2
- Блэк Старс (Швейцария) – ЯФ Ювентус (Швейцария) – 2:2
- Ванне-Айкель (Германия) – Ваттеншайд (Германия) – 1:4
- ГКС Погонь (Польша) – Хойничанка (Польша) – 0:3
- Грайфсвальд (Германия) – Свиноуйсьце (Польша) – 1:1
- Дармштадт U21 (Германия) – Карлсруэ II (Германия) – 4:0
- Эльва (Эстония) – Рига Маринерс (Латвия) – 2:3
- Злин (Чехия) – БВ Линц (Австрия) – 0:0
- Кишварда (Венгрия) – Михаловце (Словакия) – 5:1
- Копер (Словения) – Залаэгерсег (Венгрия) – 3:1
- Корона Кельце II (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 1:4
- Краковия (Польша) – Верес (Украина) – 1:1
- Лехия Гданьск (Польша) – Локомотив София (Болгария) – 2:1
- ЛКС Лодзь (Польша) – Явор (Сербия) – 2:0
- Майнц II (Германия) – Мехтерсхайм (Германия) – 3:2
- МТК Будапешт (Венгрия) – Видеотон (Венгрия) – 2:2
- Парадизо (Швейцария) – Беллинцона (Швейцария) – 3:1
- Простейов (Чехия) – Словацко B (Чехия) – 2:1
- Прушкув (Польша) – Олимпия Грудзёндз (Польша) – 0:2
- Радник (Сербия) – Заря (Украина) – 2:1
- РСФ Айнтрахт (Германия) – Штакен (Германия) – 5:2
- Тасмания Берлин (Германия) – БФК Динамо (Германия) – 1:0
- Фалькенберг (Швеция) – Болян (Швеция) – 4:0
- Фульда-Ленерц (Германия) – Ганауэр СК (Германия) – 4:2
- Хеми Лейпциг (Германия) – Магдебург II (Германия) – 3:5
- Чукарички (Сербия) – Словацко (Чехия) – 0:1
- Шальке II (Германия) – ШОТТ Майнц (Германия) – 0:0
- Штети (Чехия) – Кралув-Двур (Чехия) – 1:7
- Клостерфельде (Германия) – Целендорф (Германия) – 4:2
- Берое (Болгария) – Марица Милево (Болгария) – 3:1
- Брауншвейг (Германия) – Альтглинике (Германия) – 2:1
- Брондбю (Дания) – Пяст Гливице (Польша) – 1:1
- Ксамакс (Швейцария) – Гран-Саконне (Швейцария) – 3:2
- Яблонец (Чехия) – Вардар (Северная Македония) – 6:2
- ЯПс (Финляндия) – КаПа (Финляндия) – 0:1
- Ильвес (Финляндия) – Ильвес 2 (Финляндия) – 10:1
- Аустрия Зальцбург (Австрия) – Аско Эдт (Австрия) – 2:0
- Бакнанг (Германия) – Балинген (Германия) – 3:5
- Бенатки (Чехия) – Адмира Прага (Чехия) – 2:2
- Биссинген (Германия) – Фрайберг (Германия) – 2:7
- Ботев Враца (Болгария) – Марек (Болгария) – 2:2
- Бохольт (Германия) – Дингден (Германия) – 5:0
- Бохум II (Германия) – Ганновер II (Германия) – 3:3
- Бригиттенау (Австрия) – ТВЛ Электра (Австрия) – 1:7
- Вегберг-Бек (Германия) – Монхайм (Германия) – 2:4
- Виденбрюк (Германия) – Кассель (Германия) – 0:0
- Виль (Швейцария) – Брюль (Швейцария) – 3:0
- Висла (Польша) – Септември София (Болгария) – 0:1
- Вольбуж (Польша) – Старовице-Дольне (Польша) – 3:3
- ГКС Катовице (Польша) – Биссен (Люксембург) – 2:0
- Гютерсло (Германия) – Йеддело (Германия) – 2:3
- Эльблонг (Польша) – Картузия Картузы (Польша) – 2:0
- Зандхаузен (Германия) – Зиген (Германия) – 6:3
- Ингольштадт II (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 3:2
- Кельн II (Германия) – Ганновер СК (Германия) – 4:3
- Корона Кельце (Польша) – Спартак Трнава (Словакия) – 3:1
- Левски (Болгария) – Войводина (Сербия) – 1:2
- Лех Познань (Польша) – Жилина (Словакия) – 2:1
- Лоне (Германия) – Реддингхаузен (Германия) – 1:1
- Мьельбю (Швеция) – Кальмар (Швеция) – 4:0
- Мангейм (Германия) – Хомбург (Германия) – 4:5
- Нымме Калью (Эстония) – РФС (Латвия) – 0:2
- Ной-Изенбург (Германия) – Киккерс Оффенбах (Германия) – 0:4
- Нюрнберг II (Германия) – Боруссия Дортмунд II (Германия) – 3:3
- Пирмазенс (Германия) – Айнтрахт Трир (Германия) – 1:2
- Плоцк (Польша) – Богемианс (Чехия) – 0:1
- Погонь Щецин (Польша) – Туран (Азербайджан) – 3:2
- РВ Вальдорф (Германия) – Штайнбах Хайгер (Германия) – 2:4
- Сандеция Новы-Сонч (Польша) – Бельско-Бяла (Польша) – 0:0
- Санкт-Паули II (Германия) – Дассендорф (Германия) – 3:1
- Славия София (Болгария) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1
- Тисакечке (Венгрия) – Бекешчаба 1912 (Венгрия) – 0:3
- Феникс Любек (Германия) – Зиденболлентин (Германия) – 6:0
- Флоридсдорфер (Австрия) – Альтах (Австрия) – 0:2
- Фридберг (Германия) – Бавария Альценау (Германия) – 1:3
- ФСФ Франкфурт (Германия) – Йена (Германия) – 2:0
- Холленбах (Германия) – Вюрцбургер Киккерс (Германия) – 3:1
- Шанхай Шэньхуа (Китай) – Ауда (Латвия) – 0:0
- Шоннебек (Германия) – Эркеншвик (Германия) – 1:2
- ЯБК (Финляндия) – Яро (Финляндия) – 0:1
- Глаухау (Германия) – Мойзельвиц (Германия) – 1:3
- Хайлигенштадт (Германия) – Эрфурт (Германия) – 2:4
- Эмирейтс Клаб (ОАЭ) – Вараждин (Хорватия) – 0:4
- Лахти (Финляндия) – Хака (Финляндия) – 1:1
- Вадуц (Лихтенштейн) – Кринс (Швейцария) – 2:1
- Морнар Бар (Черногория) – Смедерево (Сербия) – 0:1
- Серветт U21 (Швейцария) – Ивердон (Швейцария) – 0:3
- Трансинвест (Литва) – Таурас Таураге (Литва) – 1:1
- ЦСКА София (Болгария) – Млада Болеслав (Чехия) – 1:2
- Шлёнск Вроцлав II (Польша) – Лех Познань II (Польша) – 1:0
- Юнайтед (ОАЭ) – Рига (Латвия) – 1:2
- АИК (Швеция) – Дегерфорс (Швеция) – 3:3
- Уотерфорд (Ирландия) – Риверстаун (Ирландия) – 3:1
- Эльфсборг (Швеция) – Б-93 (Дания) – 1:3
- МТК Будапешт (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 1:0
- Мура (Словения) – Бачка-Топола (Сербия) – 1:1
- Норрчёпинг (Швеция) – Линде (Швеция) – 3:0
- Согндал (Норвегия) – Фёрде (Норвегия) – 4:0
- Трити Юнайтед (Ирландия) – Слайго Роверс (Ирландия) – 2:1
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Широки-Бриег (Босния и Герцеговина) – 2:0
- Харью Лаагри (Эстония) – ПК-35 (Финляндия) – 1:1
- Виктория Роспорт (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 3:2
- Заглембе (Польша) – Подбрезова (Словакия) – 2:3
- Копривница (Хорватия) – Младост Ждралови (Хорватия) – 0:2
- Хемницер (Германия) – Вупперталер (Германия) – 1:1
- Спортинг Канзас-Сити (США) – FIU Пантерз (США) – 1:0
- Лозанна Уши (Швейцария) – Бюль (Швейцария) – 4:2
- Университарио (Перу) – Спорт Бойз (Перу) – 0:1
- Шяуляй ФА (Литва) – Джюгас Тельшяй (Литва) – 1:1
- Гробиня (Латвия) – Банга (Литва) – 1:1
- Нарва (Эстония) – Таммека (Эстония) – 1:2
- Миккели (Финляндия) – ПЕПО (Финляндия) – 4:2
- Хегельманн (Литва) – BE1 НФА (Литва) – 3:2
- Нью-Инглэнд Революшн (США) – Сарасота Парадайз (США) – 6:0
- ФБК Мельгар (Перу) – Мокегуа (Перу) – 2:0
- Уачипато (Чили) – Кокимбо (Чили) – 0:0
