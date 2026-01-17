Товарищеские матчи, 16 января. Спарринги провели Александрия и Кудровка

16 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день два спарринга сыграли украинские клубы. Кудровка уступила команде Малишево из Косово (0:2)

Александрия на сборах в Турции обыграла азербайджанский клуб Зира (3:2), голы забили Дмитрий Кремчанин и Брайан Кастильо (дубль).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 16 января 2026