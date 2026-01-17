Другие новости17 января 2026, 09:29 | Обновлено 17 января 2026, 09:40
Товарищеские матчи, 16 января. Спарринги провели Александрия и Кудровка
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
17 января 2026, 09:29 | Обновлено 17 января 2026, 09:40
16 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день два спарринга сыграли украинские клубы. Кудровка уступила команде Малишево из Косово (0:2)
Александрия на сборах в Турции обыграла азербайджанский клуб Зира (3:2), голы забили Дмитрий Кремчанин и Брайан Кастильо (дубль).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 16 января 2026
- Кавасаки Фронтале (Япония) – Рюкю (Япония) – 6:1
- Окинава (Япония) – Киото (Япония) – 1:6
- Токио Верди (Япония) – Ойта (Япония) – 0:4
- Урава (Япония) – Саппоро (Япония) – 2:1
- Осиек (Хорватия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
- Кечкемет (Венгрия) – Тыхы (Польша) – 3:4
- Александрия (Украина) – Зира (Азербайджан) – 3:2
- Кройдон (Австралия) – Плейфорд Пэтриотс (Австралия) – 1:0
- Приморье (Словения) – Капфенберг (Австрия) – 2:1
- Легия (Польша) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:0
- Аустрия Вена (Австрия) – Норшелланн (Дания) – 2:4
- Башкими (Северная Македония) – Тиквеш (Северная Македония) – 2:0
- Броммапойкарна (Швеция) – Юргорден (Швеция) – 1:1
- Видзев Лодзь (Польша) – Пакш (Венгрия) – 2:1
- Грацер АК (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:0
- Ньиредьхаза (Венгрия) – Градец-Кралове (Чехия) – 0:4
- Сегед-Чанад (Венгрия) – Артис Брно (Чехия) – 0:4
- Термалица (Польша) – Спартак Суботица (Сербия) – 1:0
- Уйпешт (Венгрия) – Мезёкёвешд-Жёри (Венгрия) – 2:1
- Фредерисия (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 4:4
- Алюминий (Словения) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 1:2
- Локомотив Пловдив (Болгария) – Этыр (Болгария) – 1:1
- Кудровка (Украина) – Малишева (Косово) – 0:2
- Фортуна Кёльн (Германия) – Локомотив Лейпциг (Германия) – 2:2
- Белупо (Хорватия) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 2:4
- Дунайска Стреда (Словакия) – Карцаг (Венгрия) – 5:0
- Зира (Азербайджан) – Богемианс (Чехия) – 1:3
- Мальмё (Швеция) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0
- Нествед (Дания) – Кёге (Дания) – 1:1
- Нови-Пазар (Сербия) – Карвина (Чехия) – 2:1
- Мотор Люблин (Польша) – Нови-Београд (Сербия) – 5:1
- Осиек (Хорватия) – Сумгаит (Азербайджан) – 2:0
- Амштеттен (Австрия) – Кремзер (Австрия) – 2:2
- Заглембе (Польша) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
- Славия Прага (Чехия) – Бранн (Норвегия) – 2:1
- Штурм Грац II (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 6:0
- Саннефьорд (Норвегия) – Эйк-Тёнсберг (Норвегия) – 1:0
- Трайскирхен (Австрия) – Санкт-Пёльтен (Австрия) – 1:4
- Фридек-Мистек (Чехия) – БКС Спарта Катовице (Польша) – 1:0
- Маннсдорф (Австрия) – Швехат (Австрия) – 5:1
- Аустрия (Аматоры) (Австрия) – Нойштадт (Австрия) – 3:0
- Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 3:1
- СК Вайц (Австрия) – Тилльмич (Австрия) – 7:0
- СК Рапид II (Австрия) – СФ Донау (Австрия) – 2:1
- Фёрст Вена (Австрия) – Леобендорф (Австрия) – 3:1
- Бургхаузен (Германия) – Герта Велс (Австрия) – 0:1
- Фаворитнер (Австрия) – Хальбтурн (Австрия) – 3:0
- Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – Зюдерельбе (Германия) – 2:0
- Фекламаркт (Австрия) – Унион Гуртен (Австрия) – 0:2
- Богемианс (Ирландия) – Атлон (Ирландия) – 4:1
- Богемианс (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 2:1
- Этуаль Каруж (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 3:1
- Брей (Ирландия) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 0:3
- ЮК Дублин (Ирландия) – Дандолк (Ирландия) – 1:5
- Кукута (Колумбия) – Уракан (Аргентина) – 1:1
