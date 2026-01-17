Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 16 января. Спарринги провели Александрия и Кудровка
Другие новости
17 января 2026, 09:29 | Обновлено 17 января 2026, 09:40
87
0

Товарищеские матчи, 16 января. Спарринги провели Александрия и Кудровка

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

17 января 2026, 09:29 | Обновлено 17 января 2026, 09:40
87
0
Товарищеские матчи, 16 января. Спарринги провели Александрия и Кудровка
ФК Александрия

16 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

В этот день два спарринга сыграли украинские клубы. Кудровка уступила команде Малишево из Косово (0:2)

Александрия на сборах в Турции обыграла азербайджанский клуб Зира (3:2), голы забили Дмитрий Кремчанин и Брайан Кастильо (дубль).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 16 января 2026

  • Кавасаки Фронтале (Япония) – Рюкю (Япония) – 6:1
  • Окинава (Япония) – Киото (Япония) – 1:6
  • Токио Верди (Япония) – Ойта (Япония) – 0:4
  • Урава (Япония) – Саппоро (Япония) – 2:1
  • Осиек (Хорватия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
  • Кечкемет (Венгрия) – Тыхы (Польша) – 3:4
  • Александрия (Украина) – Зира (Азербайджан) – 3:2
  • Кройдон (Австралия) – Плейфорд Пэтриотс (Австралия) – 1:0
  • Приморье (Словения) – Капфенберг (Австрия) – 2:1
  • Легия (Польша) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:0
  • Аустрия Вена (Австрия) – Норшелланн (Дания) – 2:4
  • Башкими (Северная Македония) – Тиквеш (Северная Македония) – 2:0
  • Броммапойкарна (Швеция) – Юргорден (Швеция) – 1:1
  • Видзев Лодзь (Польша) – Пакш (Венгрия) – 2:1
  • Грацер АК (Австрия) – Адмира (Австрия) – 3:0
  • Ньиредьхаза (Венгрия) – Градец-Кралове (Чехия) – 0:4
  • Сегед-Чанад (Венгрия) – Артис Брно (Чехия) – 0:4
  • Термалица (Польша) – Спартак Суботица (Сербия) – 1:0
  • Уйпешт (Венгрия) – Мезёкёвешд-Жёри (Венгрия) – 2:1
  • Фредерисия (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 4:4
  • Алюминий (Словения) – Нефтчи Фергана (Узбекистан) – 1:2
  • Локомотив Пловдив (Болгария) – Этыр (Болгария) – 1:1
  • Кудровка (Украина) – Малишева (Косово) – 0:2
  • Фортуна Кёльн (Германия) – Локомотив Лейпциг (Германия) – 2:2
  • Белупо (Хорватия) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 2:4
  • Дунайска Стреда (Словакия) – Карцаг (Венгрия) – 5:0
  • Зира (Азербайджан) – Богемианс (Чехия) – 1:3
  • Мальмё (Швеция) – Спарта Прага (Чехия) – 1:0
  • Нествед (Дания) – Кёге (Дания) – 1:1
  • Нови-Пазар (Сербия) – Карвина (Чехия) – 2:1
  • Мотор Люблин (Польша) – Нови-Београд (Сербия) – 5:1
  • Осиек (Хорватия) – Сумгаит (Азербайджан) – 2:0
  • Амштеттен (Австрия) – Кремзер (Австрия) – 2:2
  • Заглембе (Польша) – Карабах (Азербайджан) – 1:3
  • Славия Прага (Чехия) – Бранн (Норвегия) – 2:1
  • Штурм Грац II (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 6:0
  • Саннефьорд (Норвегия) – Эйк-Тёнсберг (Норвегия) – 1:0
  • Трайскирхен (Австрия) – Санкт-Пёльтен (Австрия) – 1:4
  • Фридек-Мистек (Чехия) – БКС Спарта Катовице (Польша) – 1:0
  • Маннсдорф (Австрия) – Швехат (Австрия) – 5:1
  • Аустрия (Аматоры) (Австрия) – Нойштадт (Австрия) – 3:0
  • Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 3:1
  • СК Вайц (Австрия) – Тилльмич (Австрия) – 7:0
  • СК Рапид II (Австрия) – СФ Донау (Австрия) – 2:1
  • Фёрст Вена (Австрия) – Леобендорф (Австрия) – 3:1
  • Бургхаузен (Германия) – Герта Велс (Австрия) – 0:1
  • Фаворитнер (Австрия) – Хальбтурн (Австрия) – 3:0
  • Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – Зюдерельбе (Германия) – 2:0
  • Фекламаркт (Австрия) – Унион Гуртен (Австрия) – 0:2
  • Богемианс (Ирландия) – Атлон (Ирландия) – 4:1
  • Богемианс (Ирландия) – Лонгфорд (Ирландия) – 2:1
  • Этуаль Каруж (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 3:1
  • Брей (Ирландия) – Сент-Патрикс (Ирландия) – 0:3
  • ЮК Дублин (Ирландия) – Дандолк (Ирландия) – 1:5
  • Кукута (Колумбия) – Уракан (Аргентина) – 1:1
По теме:
ЛНЗ проводит контрольный матч с чешским клубом Дукла Прага
Словения – Украина. Спарринг перед ЧЕ по футзалу. Смотреть онлайн LIVE
Заря – Радник Сурдулица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Александрия Зира Кудровка Малишево
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
Футбол | 17 января 2026, 08:22 0
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала

Издание AS считает, что сезон 2025/26 для вратаря сборной Украины фактически завершен

Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Футбол | 16 января 2026, 15:47 1
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»

Президент киевского клуба поддержал румынского форварда Владислава Бленуце

Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А
Футбол | 17.01.2026, 01:32
Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А
Футболист сборной Украины отказался от Шахтера и может уехать в Серию А
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
1097-я в мире. Чемпионка US Open 2017 вышла в основу Australian Open 2026
15.01.2026, 13:19
Теннис
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем