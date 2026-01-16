Товарищеские матчи, 15 января. Состоялся первый спарринг украинских клубов

15 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Первый матч в 2026 году сыграл украинский клуб.

Криворожский Кривбасс на сборах в Испании уступил команде Мидтьюлланд из Дании (0:3).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 15 января 2026