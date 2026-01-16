Другие новости16 января 2026, 13:14 | Обновлено 16 января 2026, 13:18
Товарищеские матчи, 15 января. Состоялся первый спарринг украинских клубов
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
15 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Первый матч в 2026 году сыграл украинский клуб.
Криворожский Кривбасс на сборах в Испании уступил команде Мидтьюлланд из Дании (0:3).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 15 января 2026
- Бока Хуниорс (Аргентина) – Мильонариос (Колумбия) – 0:0
- Депортиво Консепсьон (Чили) – Кокимбо (Чили) – 1:2
- Гамба Осака (Япония) – Мачида (Япония) – 3:2
- ЦСКА 1948 София (Болгария) – ЛАСК (Австрия) – 1:2
- Арда (Болгария) – Левски Карлово (Болгария) – 3:0
- Пардубице (Чехия) – Иглава (Чехия) – 2:0
- Арка Гдыня (Польша) – Канвон (Южная Корея) – 4:0
- Ботев Пловдив (Болгария) – Марица Пловдив (Болгария) – 2:0
- Видеотон (Венгрия) – Пушкаш Академия II (Венгрия) – 4:1
- Фратрия (Болгария) – Спартак Варна (Болгария) – 0:1
- Хобро (Дания) – Орхус (Дания) – 2:3
- Шкендия (Сев. Македония) – Брера Струмица (Сев. Македония) – 3:0
- ЛАСК (Австрия) – Ягеллония (Польша) – 4:1
- Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1
- Оденсе (Дания) – Скиве (Дания) – 5:2
- Виктория Пльзень (Чехия) – Сеннерйюск (Дания) – 3:1
- Вольфсбергер (Австрия) – ДВТК (Венгрия) – 0:2
- Дебрецен (Венгрия) – ОФК Белград (Сербия) – 1:2
- РБ Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:0
- Напредак (Сербия) – Тобол (Казахстан) – 0:0
- Динамо Загреб (Хорватия) – Хартберг (Австрия) – 1:2
- Пушкаш Академия (Венгрия) – Либерец (Чехия) – 0:1
- Мидтьюлланд (Дания) – Кривбасс (Украина) – 3:0
