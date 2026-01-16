Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Товарищеские матчи, 15 января. Состоялся первый спарринг украинских клубов
16 января 2026, 13:14
Товарищеские матчи, 15 января. Состоялся первый спарринг украинских клубов

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 15 января. Состоялся первый спарринг украинских клубов
ФК Кривбасс

15 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Первый матч в 2026 году сыграл украинский клуб.

Криворожский Кривбасс на сборах в Испании уступил команде Мидтьюлланд из Дании (0:3).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 15 января 2026

  • Бока Хуниорс (Аргентина) – Мильонариос (Колумбия) – 0:0
  • Депортиво Консепсьон (Чили) – Кокимбо (Чили) – 1:2
  • Гамба Осака (Япония) – Мачида (Япония) – 3:2
  • ЦСКА 1948 София (Болгария) – ЛАСК (Австрия) – 1:2
  • Арда (Болгария) – Левски Карлово (Болгария) – 3:0
  • Пардубице (Чехия) – Иглава (Чехия) – 2:0
  • Арка Гдыня (Польша) – Канвон (Южная Корея) – 4:0
  • Ботев Пловдив (Болгария) – Марица Пловдив (Болгария) – 2:0
  • Видеотон (Венгрия) – Пушкаш Академия II (Венгрия) – 4:1
  • Фратрия (Болгария) – Спартак Варна (Болгария) – 0:1
  • Хобро (Дания) – Орхус (Дания) – 2:3
  • Шкендия (Сев. Македония) – Брера Струмица (Сев. Македония) – 3:0
  • ЛАСК (Австрия) – Ягеллония (Польша) – 4:1
  • Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия) – 1:1
  • Оденсе (Дания) – Скиве (Дания) – 5:2
  • Виктория Пльзень (Чехия) – Сеннерйюск (Дания) – 3:1
  • Вольфсбергер (Австрия) – ДВТК (Венгрия) – 0:2
  • Дебрецен (Венгрия) – ОФК Белград (Сербия) – 1:2
  • РБ Зальцбург (Австрия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:0
  • Напредак (Сербия) – Тобол (Казахстан) – 0:0
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Хартберг (Австрия) – 1:2
  • Пушкаш Академия (Венгрия) – Либерец (Чехия) – 0:1
  • Мидтьюлланд (Дания) – Кривбасс (Украина) – 3:0

товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Мидтьюлланд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
