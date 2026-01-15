Другие новости15 января 2026, 13:59 | Обновлено 15 января 2026, 14:09
104
0
Товарищеские матчи, 14 января. Известные клубы сделали шоу, забив по 4 мяча
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
15 января 2026, 13:59 | Обновлено 15 января 2026, 14:09
104
0
14 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Штурм Грац из Австрии и Копенгаген из Дании устроили голевое шоу (4:4).
Ракув из Польши и Лудогорец из Болгарии также разошлись миром (2:2).
Хорватская Риека уступила Коперу из Словении (1:2).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 14 января 2026
- Америка де Кали (Колумбия) – Онсе Кальдас (Колумбия) – 1:1
- Плоцк (Польша) – Алюминий (Словения) – 2:0
- Одра Ополе (Польша) – Капфенберг (Австрия) – 0:1
- Септември София (Болгария) – Марек (Болгария) – 1:3
- Шленск Вроцлав II (Польша) – Шленск Вроцлав (Польша) – 3:4
- Пуща (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 4:0
- Будафок (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 3:0
- Заглембе Сосновец (Польша) – Вечиста Краков (Польша) – 1:1
- Корк Сити (Ирландия) – Уотерфорд (Ирландия) – 1:0
- РФШ (Латвия) – Супер Нова (Латвия) – 5:2
- Хробры Глогув (Польша) – Зелена Гура (Польша) – 1:0
- Медзь Легница (Польша) – Медзь Легница II (Польша) – 4:1
- Михаловце (Словакия) – Зволен (Словакия) – 3:2
- Тун (Швейцария) – Виль (Швейцария) – 7:1
- Казинцбарцика (Венгрия) – Карцаг (Венгрия) – 1:0
- Лехия Гданьск (Польша) – Железничар Панчево (Сербия) – 1:0
- Локомотив София (Болгария) – Радник (Сербия) – 0:2
- Риека (Хорватия) – Копер (Словения) – 1:2
- Черно Море (Болгария) – Добруджа (Болгария) – 0:1
- Шальке II (Германия) – Рода (Нидерланды) – 7:3
- Истра 1961 (Хорватия) – Радомле (Словения) – 3:1
- Краковия (Польша) – Чукарички (Сербия) – 1:1
- Цвиккау (Германия) – Вупперталер (Германия) – 2:0
- Альтах (Австрия) – Тренчин (Словакия) – 3:3
- Брно (Чехия) – Бунедкор (Узбекистан) – 2:0
- Вараждин (Хорватия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 0:0
- Висла (Польша) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1
- Ксамакс (Швейцария) – Серветт U21 (Швейцария) – 8:1
- Пуща (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 2:2
- Ракув (Польша) – Лудогорец (Болгария) – 2:2
- Явор (Сербия) – Острава (Чехия) – 0:2
- Локомотива Загреб (Хорватия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:2
- Локомотив Лейпциг (Германия) – Оберхаузен (Германия) – 3:1
- Марибор (Словения) – Войводина (Сербия) – 1:2
- Мура (Словения) – Партизан (Сербия) – 3:0
- Хайдук Сплит (Хорватия) – Посушье (Босния и Герцеговина) – 4:0
- Яблонец (Чехия) – ГКС Катовице (Польша) – 3:0
- ЦСКА София (Болгария) – Корона Кельце (Польша) – 0:2
- Радомяк Радом (Польша) – Монкарапашенсе (Португалия) – 4:0
- Штурм Грац (Австрия) – Копенгаген (Дания) – 4:4
- Пайде (Эстония) – Тарту Велко (Эстония) – 5:1
- Виденбрюк (Германия) – Арминия Билефельд II (Германия) – 1:3
- Мойзельвиц (Германия) – Айнхайт Рудольштадт (Германия) – 7:0
- Ленчна (Польша) – Свидничанка Свидник (Польша) – 6:1
- Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – Кройцлинген (Швейцария) – 4:1
- Хеми Лейпциг (Германия) – Плауэн (Германия) – 2:3
- Беса Биль-Бьенн (Швейцария) – Брайтенрайн (Швейцария) – 2:1
- Нойенкирхен (Германия) – Гифенбек (Германия) – 1:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2026, 18:22 7
Вингер сборной Украины переведен в U-19 по решению житомирского клуба
Теннис | 15 января 2026, 07:21 9
Дарья в трех сетах уступила Александре Саснович в решающем поединке квалификации
Футбол | 15.01.2026, 14:13
Футбол | 14.01.2026, 23:59
Футбол | 15.01.2026, 08:08
Комментарии 0
Популярные новости
14.01.2026, 16:42 20
14.01.2026, 07:05 3
13.01.2026, 08:59 4
15.01.2026, 07:10 16
13.01.2026, 19:27 34
14.01.2026, 07:00 8
14.01.2026, 07:57 1
13.01.2026, 22:54 1