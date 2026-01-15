Товарищеские матчи, 14 января. Известные клубы сделали шоу, забив по 4 мяча

14 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Штурм Грац из Австрии и Копенгаген из Дании устроили голевое шоу (4:4).

Ракув из Польши и Лудогорец из Болгарии также разошлись миром (2:2).

Хорватская Риека уступила Коперу из Словении (1:2).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 14 января 2026