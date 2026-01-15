Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 13:59 | Обновлено 15 января 2026, 14:09
Товарищеские матчи, 14 января. Известные клубы сделали шоу, забив по 4 мяча

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

Товарищеские матчи, 14 января. Известные клубы сделали шоу, забив по 4 мяча
ФК Штурм

14 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Штурм Грац из Австрии и Копенгаген из Дании устроили голевое шоу (4:4).

Ракув из Польши и Лудогорец из Болгарии также разошлись миром (2:2).

Хорватская Риека уступила Коперу из Словении (1:2).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 14 января 2026

  • Америка де Кали (Колумбия) – Онсе Кальдас (Колумбия) – 1:1
  • Плоцк (Польша) – Алюминий (Словения) – 2:0
  • Одра Ополе (Польша) – Капфенберг (Австрия) – 0:1
  • Септември София (Болгария) – Марек (Болгария) – 1:3
  • Шленск Вроцлав II (Польша) – Шленск Вроцлав (Польша) – 3:4
  • Пуща (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 4:0
  • Будафок (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 3:0
  • Заглембе Сосновец (Польша) – Вечиста Краков (Польша) – 1:1
  • Корк Сити (Ирландия) – Уотерфорд (Ирландия) – 1:0
  • РФШ (Латвия) – Супер Нова (Латвия) – 5:2
  • Хробры Глогув (Польша) – Зелена Гура (Польша) – 1:0
  • Медзь Легница (Польша) – Медзь Легница II (Польша) – 4:1
  • Михаловце (Словакия) – Зволен (Словакия) – 3:2
  • Тун (Швейцария) – Виль (Швейцария) – 7:1
  • Казинцбарцика (Венгрия) – Карцаг (Венгрия) – 1:0
  • Лехия Гданьск (Польша) – Железничар Панчево (Сербия) – 1:0
  • Локомотив София (Болгария) – Радник (Сербия) – 0:2
  • Риека (Хорватия) – Копер (Словения) – 1:2
  • Черно Море (Болгария) – Добруджа (Болгария) – 0:1
  • Шальке II (Германия) – Рода (Нидерланды) – 7:3
  • Истра 1961 (Хорватия) – Радомле (Словения) – 3:1
  • Краковия (Польша) – Чукарички (Сербия) – 1:1
  • Цвиккау (Германия) – Вупперталер (Германия) – 2:0
  • Альтах (Австрия) – Тренчин (Словакия) – 3:3
  • Брно (Чехия) – Бунедкор (Узбекистан) – 2:0
  • Вараждин (Хорватия) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 0:0
  • Висла (Польша) – Младост Лучани (Сербия) – 1:1
  • Ксамакс (Швейцария) – Серветт U21 (Швейцария) – 8:1
  • Пуща (Польша) – Гутник Краков (Польша) – 2:2
  • Ракув (Польша) – Лудогорец (Болгария) – 2:2
  • Явор (Сербия) – Острава (Чехия) – 0:2
  • Локомотива Загреб (Хорватия) – Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – 1:2
  • Локомотив Лейпциг (Германия) – Оберхаузен (Германия) – 3:1
  • Марибор (Словения) – Войводина (Сербия) – 1:2
  • Мура (Словения) – Партизан (Сербия) – 3:0
  • Хайдук Сплит (Хорватия) – Посушье (Босния и Герцеговина) – 4:0
  • Яблонец (Чехия) – ГКС Катовице (Польша) – 3:0
  • ЦСКА София (Болгария) – Корона Кельце (Польша) – 0:2
  • Радомяк Радом (Польша) – Монкарапашенсе (Португалия) – 4:0
  • Штурм Грац (Австрия) – Копенгаген (Дания) – 4:4
  • Пайде (Эстония) – Тарту Велко (Эстония) – 5:1
  • Виденбрюк (Германия) – Арминия Билефельд II (Германия) – 1:3
  • Мойзельвиц (Германия) – Айнхайт Рудольштадт (Германия) – 7:0
  • Ленчна (Польша) – Свидничанка Свидник (Польша) – 6:1
  • Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – Кройцлинген (Швейцария) – 4:1
  • Хеми Лейпциг (Германия) – Плауэн (Германия) – 2:3
  • Беса Биль-Бьенн (Швейцария) – Брайтенрайн (Швейцария) – 2:1
  • Нойенкирхен (Германия) – Гифенбек (Германия) – 1:2
