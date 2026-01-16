Украина. Премьер лига16 января 2026, 22:34 | Обновлено 16 января 2026, 23:41
Кудровка – Малишево – 0:2. Поражение в Турции. Видео голов и обзор матча
В пятницу, 16 января, состоялся спарринг между «Кудровкой» и «Малишево».
Поединок, как и все товарищеские матчи клуба Украинской Премьер-лиги, прошел в Турции.
В результате ошибки команда из Косово сумела выйти вперед уже на 21-й минуте – точным ударом отличился Брутти. Спустя две минуты «Кудровка» вновь пропустила, а Брутти оформил дубль. Больше голов команды забить не сумели.
Товарищеский матч
Кудровка – Малишево – 0:2
Голы: Брутти, 21, 23
Видео голов и обзор матча:
