  4. Кудровка – Малишево – 0:2. Поражение в Турции. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Кудровка
16.01.2026 15:00 – FT 0 : 2
Малишево
Украина. Премьер лига
82
0

Кудровка – Малишево – 0:2. Поражение в Турции. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор спарринга

Кудровка – Малишево – 0:2. Поражение в Турции. Видео голов и обзор матча
ФК Кудровка

В пятницу, 16 января, состоялся спарринг между «Кудровкой» и «Малишево».

Поединок, как и все товарищеские матчи клуба Украинской Премьер-лиги, прошел в Турции.

В результате ошибки команда из Косово сумела выйти вперед уже на 21-й минуте – точным ударом отличился Брутти. Спустя две минуты «Кудровка» вновь пропустила, а Брутти оформил дубль. Больше голов команды забить не сумели.

Товарищеский матч

Кудровка – Малишево – 0:2

Голы: Брутти, 21, 23

Видео голов и обзор матча:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
