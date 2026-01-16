Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кудровка
16.01.2026 15:00 - : -
Малишево
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 16:00
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 января 2026, 16:00
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кудровка

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 16 января в 15:00 встречаются Кудровка и команда Малишево из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе в турецком городе Сиде.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

