Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 16 января в 15:00 встречаются Кудровка и команда Малишево из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игра проходит на стадионе в турецком городе Сиде.

Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча