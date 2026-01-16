Украина. Премьер лига16 января 2026, 16:00 |
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 января 2026, 16:00
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
Смотрите 16 января в 15:00 встречаются Кудровка и команда Малишево из Косова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кудровка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Игра проходит на стадионе в турецком городе Сиде.
Кудровка занимает 13-е место в УПЛ (15 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
