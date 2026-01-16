Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка играет товарищеский матч с Малишево. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Кудровка
16.01.2026 15:00 - : -
Малишево
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 14:37 | Обновлено 16 января 2026, 14:42
ФК «Кудровка» проведет первый контрольный матч на сборах

ФК Кудровка

Ко второй части чемпионата «Кудровка» готовится в Турции. В пятницу, 16 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Малишево».

Соперником «Кудровки» в прошлом сезоне занял в Суперлиге Косово третье место. Команда пробилась в еврокубки и выступала в квалификации Лиги конференций.

В текущем чемпионате «Малишево» идет на пятой позиции. При этом оо второго места команду отделяет всего три очка.

«Кудровка» в турнирной таблице УПЛ занимает 13 место. В 16 матчах команда набрала 15 очков.

Товарищеский матч, 16 января. Турция. 15:00

«Кудровка» – «Малишево»

товарищеские матчи УПЛ Малишево Кудровка
Сергей Турчак Источник: ФК Кудровка
