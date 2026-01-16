Кудровка играет товарищеский матч с Малишево. Стартовые составы
ФК «Кудровка» проведет первый контрольный матч на сборах
Ко второй части чемпионата «Кудровка» готовится в Турции. В пятницу, 16 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Малишево».
Соперником «Кудровки» в прошлом сезоне занял в Суперлиге Косово третье место. Команда пробилась в еврокубки и выступала в квалификации Лиги конференций.
В текущем чемпионате «Малишево» идет на пятой позиции. При этом оо второго места команду отделяет всего три очка.
«Кудровка» в турнирной таблице УПЛ занимает 13 место. В 16 матчах команда набрала 15 очков.
Товарищеский матч, 16 января. Турция. 15:00
«Кудровка» – «Малишево»
