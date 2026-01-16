Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Детские ошибки в обороне. Кудровка проиграла Малишево
Товарищеские матчи
Кудровка
16.01.2026 15:00 – FT 0 : 2
Малишево
Украина. Премьер лига
16 января 2026, 17:26 |
86
0

Детские ошибки в обороне. Кудровка проиграла Малишево

Украинский клуб уступил команде из Косово

16 января 2026, 17:26 |
86
0
Детские ошибки в обороне. Кудровка проиграла Малишево
ФК Кудровка

Ко второй части сезона «Кудровка» готовится на сборах в Турции. В пятницу, 16 января, команда сыграла контрольный матч с клубом «Малишево», в котором потерпела поражение со счетом 0:2.

ФК «Малишево» в прошлом сезоне занял в Суперлиге Косово третье место, а в текущем чемпионате идет на пятой позиции. Причем от второго места команду отделяет всего три очка.

Первый мяч «Кудровка» пропустила на 21-й минуте. Соперник воспользовался ошибкой в обороне и открыл счет.

А на 23-й минуте счет стал 0:2. И снова не обошлось без ошибки обороны «Кудровки». Больше забитых мячей в матче не было.

Товарищеский матч, 16 января. Турция

«Кудровка» – «Малишево» – 0:2

Голы: Брутти (21, 23).

Видеозапись матча

По теме:
Кудровка – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. «Он с нами». Украинский защитник присоединился к ЛНЗ в Турции
Динамо начинает тренировочный сбор. В распоряжении Костюка – 32 футболиста
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Малишево Кудровка
Сергей Турчак Источник: ФК Кудровка
