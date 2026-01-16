Детские ошибки в обороне. Кудровка проиграла Малишево
Украинский клуб уступил команде из Косово
Ко второй части сезона «Кудровка» готовится на сборах в Турции. В пятницу, 16 января, команда сыграла контрольный матч с клубом «Малишево», в котором потерпела поражение со счетом 0:2.
ФК «Малишево» в прошлом сезоне занял в Суперлиге Косово третье место, а в текущем чемпионате идет на пятой позиции. Причем от второго места команду отделяет всего три очка.
Первый мяч «Кудровка» пропустила на 21-й минуте. Соперник воспользовался ошибкой в обороне и открыл счет.
А на 23-й минуте счет стал 0:2. И снова не обошлось без ошибки обороны «Кудровки». Больше забитых мячей в матче не было.
Товарищеский матч, 16 января. Турция
«Кудровка» – «Малишево» – 0:2
Голы: Брутти (21, 23).
Видеозапись матча
