  4. Эпицентр – Колос-2 – 1:0. Супряга забил. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Эпицентр
17.01.2026 12:00 – FT 1 : 0
Колос-2 Ковалевка
Украина. Премьер лига
Эпицентр – Колос-2 – 1:0. Супряга забил. Видео гола и обзор матча

Команда Сергея Нагорняка провела спарринг

ФК Эпицентр

«Эпицентр» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Дебютант УПЛ со счетом 1:0 обыграл «Колос-2».

«Эпицентр» мог забить в первом тайме, но возможность открыть счет не использовал. На 20-й минуте Владислав Супряга не реализовал пенальти.

Впрочем форвард «Эпицентра» отличился после перерыва. Именно гол Супряги на 58-й минуте и принес команде Сергея Нагорняка победу.

Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января

«Эпицентр» – «Колос-2» – 1:0

Гол: Супряга, 58

Видео гола и обзор матча

товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы Владислав Супряга контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Колос-2 Ковалевка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
