Эпицентр – Колос-2 – 1:0. Супряга забил. Видео гола и обзор матча

«Эпицентр» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Дебютант УПЛ со счетом 1:0 обыграл «Колос-2».

«Эпицентр» мог забить в первом тайме, но возможность открыть счет не использовал. На 20-й минуте Владислав Супряга не реализовал пенальти.

Впрочем форвард «Эпицентра» отличился после перерыва. Именно гол Супряги на 58-й минуте и принес команде Сергея Нагорняка победу.

Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января

«Эпицентр» – «Колос-2» – 1:0

Гол: Супряга, 58

Видео гола и обзор матча