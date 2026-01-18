Эпицентр – Колос-2 – 1:0. Супряга забил. Видео гола и обзор матча
Команда Сергея Нагорняка провела спарринг
«Эпицентр» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах. Дебютант УПЛ со счетом 1:0 обыграл «Колос-2».
«Эпицентр» мог забить в первом тайме, но возможность открыть счет не использовал. На 20-й минуте Владислав Супряга не реализовал пенальти.
Впрочем форвард «Эпицентра» отличился после перерыва. Именно гол Супряги на 58-й минуте и принес команде Сергея Нагорняка победу.
Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января
«Эпицентр» – «Колос-2» – 1:0
Гол: Супряга, 58
Видео гола и обзор матча
