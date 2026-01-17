Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч перед вылетом в Турцию. Эпицентр проводит спарринг с Колосом-2
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 11:44 | Обновлено 17 января 2026, 11:45
14
0

Матч перед вылетом в Турцию. Эпицентр проводит спарринг с Колосом-2

Команда Сергея Нагорняка завершает первый этап сборов

17 января 2026, 11:44 | Обновлено 17 января 2026, 11:45
14
0
Матч перед вылетом в Турцию. Эпицентр проводит спарринг с Колосом-2
ФК Эпицентр

Дебютант УПЛ «Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. Первый этап сборов команда проводит в Украине.

«Эпицентр» начал тренировочный процесс 10 января. Завершит первый этап сборов контрольный матч с «Колосом-2». После матча игроки «Эпицентра» получат два выходных. А затем команда отправиться на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Первую часть сезона «Эпицентр» завершил на 14 месте турнирной таблицы УПЛ. «Колос-2» выступает во Второй лиге и после первой части сезона лидирует в группе Б.

Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января, 12:00. Трансляция не запланирована.

«Эпицентр» – Колос-2»

По теме:
С дебютом новичков. ЛНЗ спокойно обыграл Дуклу на сборах в Турции
Костюк рассказал о планах Динамо на тренировочных сборах в Турции
ЛНЗ проводит контрольный матч с чешским клубом Дукла Прага
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
Футбол | 17 января 2026, 08:22 0
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала

Издание AS считает, что сезон 2025/26 для вратаря сборной Украины фактически завершен

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17 января 2026, 08:37 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»

Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»

ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Футбол | 16.01.2026, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Футбол | 17.01.2026, 04:17
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
Спортврач: «Работа на паркете? Не понимаю, какой смысл от таких клубов УПЛ»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16.01.2026, 14:38
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 35
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 23
Биатлон
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем