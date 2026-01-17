Матч перед вылетом в Турцию. Эпицентр проводит спарринг с Колосом-2

Дебютант УПЛ «Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части чемпионата. Первый этап сборов команда проводит в Украине.

«Эпицентр» начал тренировочный процесс 10 января. Завершит первый этап сборов контрольный матч с «Колосом-2». После матча игроки «Эпицентра» получат два выходных. А затем команда отправиться на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Первую часть сезона «Эпицентр» завершил на 14 месте турнирной таблицы УПЛ. «Колос-2» выступает во Второй лиге и после первой части сезона лидирует в группе Б.

Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января, 12:00. Трансляция не запланирована.

«Эпицентр» – Колос-2»