С голом Супряги. Эпицентр в спарринге обыграл Колос-2
Команда Сергея Нагорняка завершила первую часть сборов
«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части сезона. Первый этап сборов дебютант УПЛ проводит в Украине.
Игроки «Эпицентра» завершили первый этап подготовки к продолжению чемпионата. Команда Сергея Нагорняка провела контрольный матч с лидером группы Б Второй лиги «Колосом-2».
«Эпицентр» мог открыть счет в первом тайме, но свой шанс не использовал. На 20-й минуте Владислав Ванат не реализовал пенальти.
Форвард «Эпицентра» исправился после перерыва. Именно его гол на 58-й минуте и принес команде Сергея Нагорняка победу.
Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января
«Эпицентр» – Колос-2» – 1:0
Гол: Супряга, 58
