Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом Супряги. Эпицентр в спарринге обыграл Колос-2
Товарищеские матчи
Эпицентр
17.01.2026 12:00 1 : 0
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 14:34 |
94
0

С голом Супряги. Эпицентр в спарринге обыграл Колос-2

Команда Сергея Нагорняка завершила первую часть сборов

17 января 2026, 14:34 |
94
0
С голом Супряги. Эпицентр в спарринге обыграл Колос-2
ФК Эпицентр

«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части сезона. Первый этап сборов дебютант УПЛ проводит в Украине.

Игроки «Эпицентра» завершили первый этап подготовки к продолжению чемпионата. Команда Сергея Нагорняка провела контрольный матч с лидером группы Б Второй лиги «Колосом-2».

«Эпицентр» мог открыть счет в первом тайме, но свой шанс не использовал. На 20-й минуте Владислав Ванат не реализовал пенальти.

Форвард «Эпицентра» исправился после перерыва. Именно его гол на 58-й минуте и принес команде Сергея Нагорняка победу.

Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января

«Эпицентр» – Колос-2» – 1:0

Гол: Супряга, 58

По теме:
Верес играет контрольный матч с польской Краковией. Стартовый состав
Сборы в Турции. Заря проводит спарринг с сербским клубом Радник
Украинец, который играл за Шахтер три года назад, получит шанс от Турана
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17 января 2026, 08:00 8
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
ОФИЦИАЛЬНО. Дуглас Коста нашел себе новый клуб в Италии
Футбол | 17.01.2026, 12:37
ОФИЦИАЛЬНО. Дуглас Коста нашел себе новый клуб в Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Дуглас Коста нашел себе новый клуб в Италии
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 50
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 5
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем