С голом Супряги. Эпицентр в спарринге обыграл Колос-2

«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части сезона. Первый этап сборов дебютант УПЛ проводит в Украине.

Игроки «Эпицентра» завершили первый этап подготовки к продолжению чемпионата. Команда Сергея Нагорняка провела контрольный матч с лидером группы Б Второй лиги «Колосом-2».

«Эпицентр» мог открыть счет в первом тайме, но свой шанс не использовал. На 20-й минуте Владислав Ванат не реализовал пенальти.

Форвард «Эпицентра» исправился после перерыва. Именно его гол на 58-й минуте и принес команде Сергея Нагорняка победу.

Товарищеский матч. Киевская область, Щастливое. 17 января

«Эпицентр» – Колос-2» – 1:0

Гол: Супряга, 58